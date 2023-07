Les écouteurs anti-bruit sont-ils bons pour nos oreilles?

Partager







Les écouteurs avec annulation de bruit sont partout, dans les magasins ou dans les rues, et leur succès ne devrait pas s’arrêter là. Comment fonctionne cette technologie? Et est-elle dangereuse pour notre audition?

Se détaillant entre 150 et 800 dollars, le choix est vaste et les couleurs sont infinies au rayon des casques d’écoute à suppression de bruit. Leur adoption ne fait que commencer et l’avenir de l’industrie s’annonce radieux. Selon Allied Market Research, le marché mondial devrait être multiplié par trois d’ici dix ans.

Cette technologie a fait du chemin depuis le lancement de la recherche en 1978 par Amar Bose, ingénieur et entrepreneur. Le fondateur de la marque Bose veut créer des écouteurs qui écoutent votre environnement et s'y adaptent. Il mettra au point un premier prototype après avoir dépensé 50 millions de dollars et 15 ans de développement.

La technologie expliquée

«On va avoir des microphones dans les écouteurs. Quand les écouteurs sont dans mon oreille, les microphones vont capter le son qui arrive et vont émettre le son inverse à l’intérieur pour essayer de l’annuler», explique François Raymond Boyer, professeur en génie informatique à Polytechnique Montréal.

L’ingénieur pour le fabricant de Bose, John Rule, a précisé au Wall Street Journal que le son s’annule en seulement 15 microsecondes, soit un millionième de seconde. «Le système fait des calculs aussi rapidement qu’il peut pour annuler le bruit avant même qu’il rentre dans votre oreille.»

Photo Axel Tardieu Apple a annoncé la sortie de ses écouteurs sans fil AirPods avec réduction active du bruit en 2019.

Plus ou moins efficaces

La réduction de bruit est-elle efficace face à tous les bruits? «La réduction de bruit active va être plus forte pour enlever les basses fréquences», dit François Raymond Boyer. Elles produisent des formes d'onde plus longues qu'il est plus facile d’analyser.

«Ça enlève bien la voix des personnes, la musique, les klaxons, mais moins le vent, les marteaux piqueurs ou le chant des oiseaux». Plus le temps est constant, plus il sera facile à annuler. Le bruit d’un moteur d’avion sera plus atténué que des cris d’enfants, par exemple.

Dans la rue ou à la bibliothèque, vous ne vivez plus sans vos écouteurs anti-bruit, mais vous vous inquiétez pour votre audition? «Cette technologie va vraiment protéger les oreilles parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter le volume», assure Adriana Lacerda, professeure en audiologie à l’Université de Montréal.

Photo Axel Tardieu Adriana Lacerda, professeure en audiologie à l’Université de Montréal, dans son bureau.

Pensez à votre santé

«C'est vraiment la consommation de son qui représente un risque. On doit faire attention à la durée et au volume quand on les utilise», dit-elle.

Adriana Lacerda conseille la règle 60-60: ne pas dépasser une écoute à 60 % du volume pendant 60 minutes et, au-delà, faire une pause de cinq minutes. Selon elle, les Québécois ne sont pas assez informés des risques.

«Au Québec, par exemple, plus de 60% des jeunes utilisent leurs écouteurs à un volume trop fort. La moitié ont déjà des problèmes auditifs, comme des acouphènes, après l'utilisation».

Adriana Lacerda rappelle que les dépistages auditifs sont gratuits au Québec et que des applications mobile existent comme hearWHO, lancée en 2019 par l’Organisation mondiale de la santé.