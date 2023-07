Orages violents au Québec: comment se forme un éclair?

Partager







Des images impressionnantes de la foudre ont circulé sur les réseaux sociaux alors que des orages violents sévissaient dans plusieurs régions du Québec. Comment les éclairs se forment-ils et à quel point sont-ils dangereux?

Éclair, tonnerre, foudre

Un éclair est la lueur très vive qui se produit dans le ciel durant un orage en raison de la décharge d’électricité atmosphérique. On parle de foudre lorsque l’éclair se rend jusqu’à la surface terrestre.

Le tonnerre, c’est le bruit que produit la vibration de l’air lors de cette décharge électrique.

Formation d’un éclair

Les nuages responsables des orages se nomment cumulonimbus et se forment lorsque l’air est instable. Comme ils sont très longs (jusqu’à 10km de hauteur), il y a une grande différence de température entre le bas et le haut du nuage.

Cet écart de température est à l’origine de violents déplacements d’air. L’air chaud se rend jusqu’au sommet du nuage, ce qui refroidit l’air. Des fragments de glace, des grêlons et des gouttelettes de pluie se forment.

Les particules plus légères remontent et se frottent aux particules négatives à la base du nuage, qui sont plus lourdes et bougent moins. C’est cette friction qui cause des charges électriques, le bas du nuage étant chargé de particules négatives et le haut de particules positives.

Les charges positives et négatives dans le nuage s’attirent, ce qui crée une charge positive sous le nuage. L’éclair se produit lorsque les charges accumulées sont trop grandes.

Il faut normalement plusieurs décharges électriques en même temps pour causer un éclair ou la foudre.

La foudre, à quel point c’est fréquent?

80% des éclairs se produisent entre deux nuages d’orage tandis que 20% se déroulent entre un nuage d’orage et le sol ou un objet, selon Allo Prof.

Selon Météo Média, seulement le quart des éclairs sont de la foudre.

Les décharges négatives composent 90% des éclairs, c’est-à-dire qu’elle vient du bas du nuage et se dirige vers le sol. Lorsqu’il s’agit d’une décharge positive, la foudre vient du sommet du nuage et peut frapper à des kilomètres de l’orage.

Distance entre vous et l’éclair

La lumière voyage plus vite que le son, c’est-à-dire qu’on entend le tonnerre avant de voir l’éclair.

Afin de savoir à quelle distance vous vous situez de l’endroit où se situe la foudre, comptez les secondes entre le moment où vous voyez l’éclair et celui où vous entendez le tonnerre et multipliez ce nombre par 300 mètres.

Par exemple, si trois secondes s’écoulent entre l’éclair et le tonnerre, vous êtes à 900 mètres de l’orage.

Les dangers de la foudre

Bien que la foudre soit un phénomène météorologique qui peut impressionner certains, elle peut aussi être source de danger.

La foudre peut notamment engendrer des courts-circuits et des incendies de forêts. Une personne qui se fait toucher par la foudre peut subir de graves brûlures et des commotions électriques causant la mort.