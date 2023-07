Orages violents: en deux heures, Montréal a reçu l’équivalent d’un mois de pluie

Partager







Si aucune tornade ne s’est finalement abattue sur la métropole jeudi, les Montréalais ont tout de même dû composer avec d’importants orages qui ont apporté l’équivalent d’un mois de pluie en l’espace de quelques heures.

En fin d’après-midi, près de 88 millimètres de pluie ont touché la ville qui faisait face à des alertes de tornade et d’orages violents en même temps.

«Il n’y a pas une ville au monde qui a des infrastructures pour prendre toute cette eau-là», a soutenu le lendemain Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Le système d’évacuation des eaux de pluie de la ville est conçu de la même façon qu’une baignoire, a-t-il illustré. «Quand il y a trop d’eau, le surplus est automatiquement renversé.»

De nombreux débordements ont alors été constatés en bordure de la rivière des Prairies, mais aussi du fleuve.

«On demande aux citoyens d’éviter les sports de contact direct avec l’eau pour les 48 prochaines heures», a-t-il précisé.

Près d’une douzaine de viaducs avaient également été fermés, alors que des conducteurs se sont retrouvés complètement coincés dans l’eau avec leur véhicule.

«Aujourd’hui, sur le réseau, ça circule bien», a cependant rassuré M. Sabourin.

Les infrastructures routières ne sont pas les seules à avoir pris un coup lors de la tempête. Selon le porte-parole, plus de 130 résidences montréalaises ont aussi été inondées.

Près de 130 arbres et 300 branches ont cédé sous le poids de l’orage un peu partout dans la métropole. «Rien de comparable à la tempête de verglas d’avril», a toutefois rappelé M. Sabourin.

Une alerte tornade jamais vue

Il s’agissait de la première fois que Montréal faisait face à une alerte tornade, qui avait été émise jeudi après-midi, quelque temps après le passage d’une tornade près d’Ottawa.

«On devra collectivement développer des réflexes», a souligné le porte-parole.

Il a notamment évoqué les citoyens qui peuvent avoir des piscines remplies d’eau lors d’une tempête.

«En plein déluge, on utilise le “backwash”,on vide la piscine pendant la tempête. Ça serait super si on pouvait attendre au lendemain, donner une chance à la Ville de récupérer le plus d'eau possible.»