Pitbull rassemble les nostalgiques au FEQ

Non, vous ne voyez pas double: des fans de Pitbull se sont déguisés en leur chanteur préféré pour assister à la prestation de Mr. Worldwide sur les plaines d’Abraham dans le cadre du FEQ. On est allé à la rencontre des plus déjantés d’entre eux.

«J’ai perdu ma virginité sur International Love», avoue Christopher Hébert, 24 ans, qui vient voir une de ses idoles pour la première fois.

Avec ses amis, ils sont venus déguisés comme Pitbull avec un faux crâne chauve, une fausse barbichette, des lunettes de soleil et une chemise blanche. Ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée.

Sur TikTok, des gens qui vont voir ses spectacles à travers le monde font de même. Une tendance qui est devenue virale.

Jeremy Bernier Méganne Galland, Sabrina Labelle, Maryline Labelle, Kelly-Anne Labelle et Laurie-Anne Leclerc avaient des allures de clônes de Pitbull pour aller voir le spectacle de celui qu'on surnomme «Mr Worldwide». CRÉDIT PHOTO: Jérémy Bernier

«On a pris les 4 derniers casques sur Amazon Prime», raconte Jean-Nicholas Roy, 24 ans.

Contrairement à d’autres personnes dans la foule, ce n’est pas une tendance TikTok qui les a poussés à venir vêtus de la sorte. Ils sont de vrais amoureux de Pitbull.

«Je suis DJ et Pitbull est dans toutes mes soirées», raconte Jean-Nicholas Roy. Pitbull est également le chanteur préféré de sa mère, qui lui a fait découvrir l’artiste dans sa jeunesse. Malheureusement, elle ne pouvait pas être présente ce soir.

Il n’est pas le seul à avoir grandi avec Pitbull. C’est aussi le cas de Juliette Tanguay, 16 ans. «Mon père mettait ça dans la voiture quand j’avais 5 ans», dit-elle. Pitbull a aussi bercé ses premiers partys et ses soirées au chalet avec ses amies, toutes présentes pour le concert.

Léa Martin Marianne Metivier, Juliette Tanguay et Ariane Lamonde avec leurs amies au spectacle de Pitbull au FEQ.

Dès qu'il arrive sur scène, Pitbull enchaîne les succès que la foule, qui remplit les plaines, chante en coeur. Si on peut sentir une légère préférence pour Hotel Room Service, les gens connaissent toutes les paroles des chansons.

Un effet nostalgique

«Il est plus grand que nature, je pense», dit Maude Lapointe, 31 ans. Avec ses copines, elles se sont acheté des chandails de Pitbull il y a un mois déjà, en prévision du spectacle.

Léa Martin Maude Lapointe et son amie Juliette au spectacle de Pitbull au FEQ.

«C’est quand même une bonne personne. Il fait beaucoup de dons. C’est vrai que sa musique est faite pour les partys, mais il vient d’un milieu tough et il revient toujours à ses bases», indique Sarah aussi âgée de 31 ans.

Elle aime rappeler que c’est sa réalité lorsqu’il chante «this for everybody going through tough times, believe me, been there, done that», du morceau Time of Our Lives qui a été beaucoup repris ironiquement sur TikTok ces derniers temps.

Les trentenaires se rappellent leurs premières soirées dans les bars sur la chanson Fireball. «Chacune des chansons, j’ai comme l’impression que c’est un flashback de ma jeunesse», ajoute Sarah. Quelques souvenirs parfois flous disons, mais les paroles reviennent rapidement.

«Fireball, c’est notre chanson de shots!», dit Alexandra Boucher, 32 ans. Avec ses deux amies, elles chantent toutes les chansons du chanteur qu’elles mettent sur un petit haut-parleur pour animer la foule qui attend de passer les barrières du festival.

Léa Martin Vanessa Jacques, Alexandra Boucher et Tina Panayotopoulos qui attendent pour entrer sur les plaines pour le spectacle de Pitbull au FEQ.

Avec Vanessa Jacques et Tina Panayotopoulos, elles se connaissent et suivent les nouvelles chansons de l’artiste depuis dix ans.

D’ailleurs, pour ceux qui pensaient que le rappeur et producteur américain et n’avait rien fait de nouveau depuis des lustres, sachez qu’il vient de sortir un simple avec Lil Jon, JUMPIN, fin avril.

Pitbull a également annoncé, plus tôt cette année, une tournée inattendue avec Enrique Iglesias et Ricky Martin en Amérique du Nord cet automne intitulée The Trilogy Tour.