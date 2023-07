Une «aberration écologique»: les VUS devront payer plus cher pour se stationner à Paris

Partager







Après Lyon et Rosemont-La Petite Patrie, au tour de Paris d’imposer des tarifs plus élevés aux propriétaires de véhicules utilitaires sports (VUS) pour se stationner. L’objectif: réduire la pollution de l’air générée par ce qu’un conseiller de ville appelle «l’auto-bésité».

Les conseillers de Paris ont approuvé la mesure à l’unanimité lors d’un vote qui s’est tenu le mois dernier, rapporte The Guardian.

Le but est de «mettre l’accent sur une absurdité: l’auto-bésité», qualifiée par «la croissance inexorable du poids et de la taille des véhicules circulant dans nos villes, et en particulier à Paris», a déclaré Frédéric Badina-Serpette, conseiller du parti écologiste EELV qui a proposé l’augmentation des tarifs.

Si on ne connait pas les détails des tarifs qui seront imposés aux VUS, on sait qu’ils seront progressifs et déterminés en fonction de la taille, du poids du véhicule et du moteur. Les véhicules électriques et les familles nombreuses en seront toutefois exemptées.

Une «aberration écologique»

«Entre 1960 et 2017, le poids des véhicules a crû en moyenne de 62%, leur largeur de 14%, et leur hauteur de 21%», a souligné Frédéric Baina-Serpette. Mais «l’espace public n’est, lui, pas extensible», d’où la nécessité d’appliquer le principe de pollueur-payeur, a-t-il ajouté.

➕les véhicules grossissent➕ ils polluent.

L'espace public lui, n'est pas extensible et le climat n'attend pas.



Paris dit stop au développement des SUV et adresse en ce sens un message important aux constructeurs automobiles.



L’adjoint à la mairie de Paris responsable de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, David Belliard, s’est dit «très favorable» à la mesure, allant jusqu’à qualifier les VUS «d’aberration écologique», rapporte Le Figaro.

«Il n’y a pas de chemins de terre, pas de routes de montagne... Les SUV sont absolument inutiles à Paris. Pire, ils sont dangereux, encombrants et utilisent trop de ressources pour être fabriqués», a soutenu David Belliard.

Une mesure similaire adoptée à Lyon

Cette décision survient quelques jours après que la ville de Lyon, située au sud-est de la France, a adopté une mesure similaire pour les VUS.

Là aussi, on constate «un alourdissement et un agrandissement des véhicules motorisés», a indiqué la municipalité. «Les véhicules les plus lourds ont un impact bien plus important sur le climat. Ils consomment davantage de carburants, ils nécessitent davantage de matériaux pour être construit et, pour les véhicules électriques, des batteries bien plus importantes.»

Ainsi, dès 2024, les propriétaires de gros véhicules devront payer jusqu’à trois fois plus cher leur tarif de stationnement, qui pourrait totaliser 45 euros par mois pour les véhicules les plus lourds.

— Avec des informations du Guardian et du Figaro

