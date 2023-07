TOP 5 des meilleurs auberges jeunesse à Montréal

Partager







À Montréal, ce ne sont pas les possibilités d'hébergement qui manquent. Des hôtels luxueux aux appartements bon marché, vous aurez l'embarras du choix pour passer un agréable séjour dans la métropole québécoise.

Pour séjourner à Montréal avec un petit budget, l'auberge de jeunesse est une excellente solution.. Bien situées et cependant bon marché, les auberges de jeunesse de Montréal peuvent accueillir autant les voyageurs solo que les groupes.

Voici donc les 5 meilleures auberges de jeunesse à Montréal qui sont abordables, faciles d'accès et près des sites touristiques.

Si lors de votre passage vous souhaitez jouir d’une vie de quartier authentique, misez sur cette auberge idéalement située sur le Plateau-Mont-Royal. Vous vous trouverez à proximité de nombreux quartiers branchés, dont le Mile-End, Rosemont et le Quartier latin en plus de profiter de la piétonisation de l’avenue Mont-Royal en été. Les oiseaux de nuit pourront sortir sur les rues Saint-Laurent et Saint-Denis sans avoir besoin de prendre un taxi. L’auberge comprend des chambres partagées et des chambres privées. Le petit-déjeuner est inclus. Une terrasse sur le toit est le parfait point pour profiter du soleil. Des BBQs sont souvent organisés sur la terrasse durant la saison estivale.

Chambres privées et chambres en dortoir

À partir de 104$ CAD par nuit

En savoir plus

185, rue Sherbrooke Est, Montréal

Pour se trouver au cœur de l’action, dans le centre-ville, l’Auberge Saintlo demeure un excellent choix. L’endroit s’est d’ailleurs mérité le prix Distinction dans la catégorie développement de l'offre touristique et du produit de Tourisme Montréal. Avec une cuisine à disposition, des chambres privées et partagées, un petit-déjeuner compris dans la réservation, des espaces de coworking et bien plus, vous vous assurez de passer le meilleur des séjours à Montréal.

Chambres privées et chambres en dortoir

À partir de 90$ CAD par nuit

En savoir plus

1030, rue Mackay, Montréal

Dans le Quartier latin, à deux pas du Village et de la station Berri-UQAM, l’Auberge M se démarque grâce à son incroyable terrasse qui profite d’un spa et qui offre une vue panoramique.

Chambres privées et chambres en dortoir

À partir de 90$ CAD par nuit

En savoir plus

1245, rue Saint-André, Montréal

Située dans le Vieux-Montréal, l'Auberge Saint Paul dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite et de chambres climatisées. Le Vieux-Port de Montréal se trouve à moins de 5 minutes à pied. L'emplacement, le prix et la propreté en font un choix facile.

Chambres privées et chambres en dortoir

À partir de 54,36$ CAD par nuit

En savoir plus

347, rue Saint-Paul Est, Montréal

Avec des auberges de jeunesse à Toronto, Vancouver, Banff, Kelowna, Los Angeles, San Francisco, La Nouvelle-Orléans et ailleurs, le Samesun s’avère être un choix judicieux si vous cherchez à faire des rencontres. Le Samesun met le paquet pour créer des connexions significatives entre les voyageurs. Dans le Quartier latin , à deux pas du Village, ceux-ci se trouveront très près des attraits touristiques de la ville. Les voyageurs seront à deux pas de la Gare d'Autocars de Montréal et de l'arrêt de l'autobus de la ligne 747 qui relie l'aéroport de Montréal à la station Berri-UQAM.

Chambres privées et chambres en dortoir

À partir de 76,17$ CAD pour une nuit en dortoir mixte

En savoir plus

1586, rue Saint-Hubert, Montréal

