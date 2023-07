On a essayé un café et atelier de réparation à Québec

Partager







BILLET – De plus en plus de gens font réparer leurs objets plutôt que de les remplacer à l’Atelier de La Patente à Québec: une initiative sociale pour contrer la surconsommation et l’obsolescence programmée. Je l’ai testé pour vous.

Entrer dans l’Atelier de La Patente dans le quartier Limoilou de Québec, c’est un peu comme pénétrer la caverne d’Ali Baba du bricolage.

Je suis allée y faire un tour pour faire réparer un câble de mon bureau électrique.

Au comptoir, trois bénévoles patentent des objets de toutes sortes: une sableuse qui fait un drôle de bruit, les branches d’une paire de lunettes et un grille-pain qui ne s’enclenche plus.

«On en a beaucoup de grille-pains», déclare en riant Mathieu Pellisier qui est en train de se battre avec le couvercle de l’objet.

«Souvent, le problème est très banal. C’est juste des contacts qui sont oxydés, le courant ne passe plus et il faut les nettoyer. C’est fou de mettre quelque chose à la poubelle, mais les gens ne le savent pas», ajoute-t-il.

Ici, les gens viennent de tous les quartiers de Québec pour faire réparer leurs objets au café réparation qui gagne en popularité, selon les bénévoles.

«On voit des personnes jeunes, des personnes âgées. Des fois, on voit des appareils qu’on savait même plus que ça existait tellement c’est vieux», explique Dominic Rousseau qui est bénévole depuis environ un an.

Tous les mardis soirs (ou presque), de 16h à 19h il est possible de s’inscrire pour réparer soi-même, avec ou sans l’aide des bénévoles, ses objets défectueux.

Tous les patenteux ont leur spécialité. Dominic Rousseau, qui travaille en informatique, est l’expert des télévisions défectueuses à La Patente.

C’est lui qui a réparé mes câbles avec un peu de soudure autour d’un café. J'ai même pu aider durant les tests de connexion des fils!

Il a l’habitude de demander aux gens si c’est leur première visite et il remarque que de plus en plus de nouveaux viennent pour des raisons écologiques.

«Ils viennent beaucoup pour faire réparer, mais pas exactement pour réparer eux-mêmes. On les encourage, on leur montre comment faire, des fois ils nous aident», ajoute Dominic.

Lorsque la réparation est terminée et réussie, une mince contribution de 5$ est demandée aux visiteurs.

Un lieu de rencontre

«J’étais déjà inscrit à un fab lab [fabrication lab] en France», raconte Alexandre Blanchard qui vient d’arriver au Québec en permis vacances-travail (PVT). «Ce sont des endroits conviviaux, pratiques. Aujourd’hui, je suis venu faire de la couture et comme il y avait le café réparation, je suis venu apprendre à réparer des choses».

Comme Alexandre, à La Patente, ils sont plusieurs Français qui connaissaient déjà ces concepts d’atelier communautaires. «On voit que c’est un mouvement de plus en plus répandu», ajoute Alexandre en parlant de ce désir de réparer plutôt que de jeter afin de préserver la planète.

Le lieu lui permet aussi de rencontrer rapidement des gens dans un cadre convivial et solidaire.

En plus, j'ai le bonheur de vous annoncer que mon bureau est réparé! Voici comment lier l’utile à l’agréable.