Soirée punk au FEQ: «Green Day, c’est toute mon adolescence»

Après une journée pluvieuse, les nuages se sont dissipés pour l’arrivée de Green Day sur les plaines d’Abraham, dimanche. Qu’ils soient nés dans les années 80 ou les années 2000, les fans sont unanimes: c’est toute leur adolescence qu’ils ont vu sur scène ce soir. On a récolté leurs histoires pour vous.

Dans la foule des plaines ce soir, tout le monde semble avoir grandi avec Green Day. À travers les sons d’explosions et les feux d’artifice, les jeunes comme les vieux chantent à l’unisson les plus grands succès du groupe.

Dès qu’ils arrivent sur scène, les musiciens débutent en force en enchaînant American Idiot, Holiday et Know Your Enemy.

Pourtant, les fans interviewés par 24 heures semblent se mettre d'accord: Basket Case est la favorite.

C’est d’ailleurs sur cette chanson que Steven Bernard, 37 ans, s’est marié avec sa conjointe.

Il était plutôt difficile de cibler les vrais admirateurs sous les centaines d’imperméables dans la file pour entrer sur le site, mais il était impossible de manquer Steven et sa famille.

Léa Martin Steven Bernard et sa famille avant le spectacle de Green Day au FEQ

Sur leurs ponchos jaunes, on pouvait lire les titres de leurs chansons préférées inscrits au marqueur indélébile.

Pour lui, Green Day, c’est une histoire de famille.

«Ça représente notre enfance à nous, et on transmet ça à nos enfants, la tradition de la musique avec des guitares. Il n’y a pas de la musique techno avec nous autres, mais de la vraie musique», indique-t-il (on s’excuse pour les adeptes de technos).

Un spectacle généreux

Les amoureux de Green Day ont eu droit à une performance généreuse, surtout Alicia qui a pu jouer auprès du chanteur, Billie Joe Armstrong, qui lui a offert la guitare à la fin du morceau.

Nicolas Milot, 29 ans, est arrivé tôt sous la pluie pour ne pas manquer son groupe préféré. «J’étais un petit kid, 8 ans, j’ai entendu American Idiot pour la première fois et ça a changé ma vie. J’ai reçu l’album pour Noël et je n’ai jamais regardé en arrière», déclare-t-il.

Léa Martin Nicolas Milot avant le spectacle de Green Day au FEQ

C’est aussi le groupe préféré de sa mère. «J’ai appris qu’elle avait le cancer du sein juste avant que le groupe joue au Colisée Pepsi à Québec, raconte-t-il avec de l’émotion dans la voix. Ça a été un gros moment émotif de pouvoir voir ma mère tripper comme ça avant ses traitements.»

Il fait chaud à l’avant de la scène. Tout le monde est poisseux à cause de la pluie. De doux effluves de sueur et d’humidité se diffusent à travers la foule.

Pourtant, ça n’enlève pas le sourire aux frères Perron. Ils avouent être plus là pour Bad Religion qui joue en première partie.

Léa Martin Martin, Pierre-Luc et Steve Perron à la soirée punk du FEQ

«On a vu Green Day en 93 qui faisait la première partie de Bad Religion au Metropolis», se remémorent Martin, Pierre-Luc et Steve qui ont entre 44 et 49 ans.

«On les a même vus avant qu’ils soient Green Day, à l’époque où le groupe s’appelait Sweet Children», renchérit Pierre-Luc, le plus jeune frère. «On était 18, on est monté sur scène avec eux», raconte Martin «Il était 3 heures de l’après-midi, nos amis nous ont dit : on va voir ça. Ça va pogner plus tard.»

Le soleil décide enfin de pointer le bout de son nez juste avant le début de la première partie. Geneviève Moreau, Annie Richard et Sylvie Thibodeau disent l’avoir amené de la Mauricie. «Peux-tu nous amener le voir avec ça?», demande l’une d’entre-elles à notre journaliste en pointant sa passe média.

Léa Martin

Les trois fans aimeraient beaucoup rencontrer Billie Joe Armstrong et plus si affinité. «Emmène-moi avec toi», aimerait lui dire Annie. «Je veux apprendre à jouer de la guitare», ajoute Geneviève avec un clin d’œil. Le message est lancé!