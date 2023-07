Les Français recevront de l'argent du gouvernement s'ils font réparer leurs vêtements et souliers

Partager







Pour motiver la population à faire réparer ses différents produits textiles et ses chaussures plutôt que d'acheter des vêtements neufs, le gouvernement français lancera à l’automne prochain un «bonus réparation», une aide monétaire de plusieurs euros.

Dès octobre 2023, les Français qui se rendront dans un atelier de couture ou chez un cordonnier agréé pour faire réparer leur bien verront la remise gouvernementale être directement appliquée sur leur facture.

Tout dépendant de la réparation, le montant peut varier entre 6 et 25 euros (9 et 37$ canadiens). Par exemple, l’aide pourra être de 7 euros (10$) pour refaire un talon de chaussure et atteindre de 10 à 25 euros (15$ à 37$) pour une doublure.

Le gouvernement a prévu une enveloppe dotée d’un fonds de 154 millions d’euros (227,7 millions $) sur pour la période 2023-2028.

AFP

«Le but, c’est d’accompagner ceux qui font les réparations», a détaillé la secrétaire d’État chargée de l’Écologie, Bérangère Couillard, évoquant les ateliers et commerces qui proposent ce service avec en perspective l’espoir de «recréer des emplois».

Ce bonus de réparation est similaire à celui lancé en décembre 2022 pour les appareils électroménagers, initialement de 10 euros à 45 euros (15$ à 66$) par réparation. L’aide a toutefois été doublée en avril dernier, vu le peu de réparations faites depuis son lancement.

Une industrie polluante

Cette initiative gouvernementale présentée la semaine dernière s’inscrit dans une réforme engagée depuis 2022 contre l’industrie textile, qui est l’une des plus polluantes au monde.

L’Élysée souhaite notamment que les marques introduisent davantage de traçabilité de leurs produits et structurer un secteur du recyclage textile.

AFP

Chaque année, les Français jetteraient plus de 700 000 tonnes de vêtements, dont les deux tiers finissent aux poubelles, souligne Mme Couillard.

En 2022 seulement, 3,3 milliards de vêtements, accessoires et chaussures de tout genre ont été mis sur le marché, soit 500 000 de plus que l’année d’avant, selon l’organisme Refashion, qui a été mandaté pour accompagner l’industrie vers une économie plus écologique et circulaire par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

− Avec les informations de l'AFP

