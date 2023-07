Une loutre voleuse de planches de surf terrorise les plages de Santa Cruz

Partager







Depuis quelques étés, de nombreux surfeurs de Santa Cruz, en Californie, sont victimes d'une criminelle notoire, qui vole des planches de surf des mains de leurs propriétaires avant de les endommager. La coupable: une loutre de mer de 5 ans désormais recherchée par les autorités.

Les responsables de la faune de la région californienne ont décidé de mettre un terme à ces larcins qui compromettent la sécurité publique.

Depuis le 10 juillet, la loutre de mer appelée «841» est officiellement recherchée par les autorités, après un week-end particulièrement productif durant lequel elle a été observée en train de voler des planches de surf à trois reprises.

Joon Lee, 40 ans, est tombé nez à nez avec 841, alors qu’il surfait à Steamer Lane lundi dernier, une zone populaire de Santa Cruz. Il a confié au New York Times avoir dû abandonner sa planche en regardant avec horreur la loutre grimper dessus et commencer à en arracher des morceaux avec les dents acérées de ses mâchoires assez puissantes pour écraser les palourdes.

Photo Twitter / @NativeSantaCruz La loutre 841 qui terrorise Santa Cruz.

«J’ai essayé de l’enlever en retournant la planche et en la repoussant, mais elle était tellement fixée sur ma planche de surf, pour une raison obscure, qu’elle a continué d’attaquer», a ajouté le surfeur.

Une équipe du Département californien de la pêche et de la faune et de l'Aquarium de Monterey Bay, formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer, a été déployée pour tenter de la capturer, sans succès.

Elle serait «très douée» pour échapper à sa traque, selon l’équipe de recherche.

Si les autorités parviennent à lui mettre la main au collet, 841 finira ses jours dans un aquarium là où elle est née.

Une loutre au lourd passé

La femelle de 5 ans est reconnue pour son comportement audacieux et sa capacité à pratiquer la figure de surf Hang 10, sur le ventre avec les orteils qui dépassent de la planche, toujours selon le média américain.

Photo Twitter / @NativeSantaCruz La loutre 841 en pleine action à Santa Cruz, en Californie.

Malgré cette proximité, les interactions entre les humains et ce mammifère marin restent rares, selon l’écologiste à l'université de Californie à Santa Cruz, Tim Tinker, qui a passé des décennies à étudier les loutres de mer.

L’animal ne s'en approche généralement que lors de poussées hormonales coïncidant avec une grossesse ou lorsqu'elles sont nourries de manière répétée.

C'est probablement ce qui s'est passé avec la mère de 841 une fois relâchée dans la nature, raconte le New York Times. La loutre devenue orpheline a été élevée en captivité.

Des humains ont alors commencé à lui offrir des calmars auxquels elle s’est rapidement habituée. Insatiable, elle a ensuite commencé à monter à bord de kayaks à la recherche de cadeaux.

De retour en captivité au Marine Wildlife Veterinary Care and Research Center de Santa Cruz, elle donne naissance à 841. Le loutron a été élevé par sa mère jusqu’à ce qu’il soit sevré, puis transféré à l’Aquarium de la baie de Monterey.

Après un an de vie sauvage sans incident, l’Aquarium de la baie de Monterey a commencé à recevoir des rapports sur les interactions de 841 avec des surfeurs, des kayakistes et des pagayeurs de Santa Cruz. Elle a été observée pour la première fois en 2021 en train de grimper sur des embarcations.

Plusieurs mesures avaient pourtant été prises par l’aquarium pour empêcher la loutre de former des associations positives avec les humains. Ses soigneurs portaient notamment des masques et des ponchos qui masquaient leur apparence lorsqu’ils se trouvaient à proximité.

Mais la loutre a rapidement perdu sa peur des humains sans que les experts locaux ne puissent en expliquer la raison. Ils n’ont aucune preuve qu’elle a été nourrie, par exemple.

Une espèce menacée

La loutre de mer de Californie — également appelée loutre de mer du Sud — est une espèce menacée que l'on ne trouve que sur la côte centrale de la Californie. Des centaines de milliers de ces animaux parcouraient autrefois les eaux côtières de l'État, contribuant à maintenir les forêts de varech en bonne santé en se nourrissant d'oursins.

Mais lorsque les colons se sont installés sur la côte ouest, l'espèce a été chassée au point de frôler l'extinction, jusqu'à ce qu'une interdiction soit mise en place en 1911.

Il n’en resterait aujourd’hui que 3000 environ, souvent dans des zones fréquentées par les kayakistes, les surfeurs et les adeptes de planche à pagaie.

Le contact avec les humains est donc tout aussi dangereux pour les loutres, a précisé au New York Times la directrice et scientifique principale de l’organisme Sea Otter Savvy, Gena Bentall.

Si un être humain est mordu, l’État ne peut faire autrement que d'euthanasier l'animal. Et comme il reste très peu de loutres de mer, la mort d’un seul individu est un obstacle au rétablissement de l’espèce.