Une maison d’architecte tout droit sortie d’un magazine à vendre sur Le Plateau-Mont-Royal pour 2 499 000$

Bien qu’il soit assez difficile pour la majorité d’entre nous de nous imaginer mettre la main sur une propriété comme celle-ci, rien ne nous empêche de rêver!

Courtoisie Chaza Nouri, Re/Max

Située à mi-chemin entre les stations de métro Laurier et Mont-Royal, cette résidence du Plateau nous transporte directement dans un magazine de décoration.

Dès le seuil traversé, on est happé par la beauté des rénovations apportées par l’architecte Alexandre Bernier.

Courtoisie Chaza Nouri, Re/Max

Impossible de faire fi du fabuleux escalier en courbe qui trône au centre du rez-de-chaussée, véritable œuvre d’art qui permet de circuler entre les niveaux.

Courtoisie Chaza Nouri, Re/Max

D’ailleurs, tant le rez-de-jardin que l’étage supérieur ont tout ce qu’il faut pour charmer. Planchers chauffants, vestibule contemporain, cuisine digne d’un restaurant et jardin privé font la beauté du premier, alors que les puits de lumière, les salles de bain modernes et les vastes chambres brillent au second.

Courtoisie Chaza Nouri, Re/Max

On compte un total de 4 chambres, 2 salles de bain et 1 salle d’eau dans la demeure, dont une pièce au niveau du sol prête à être convertie en bureau pour un professionnel qui travaillerait à domicile.

Courtoisie Chaza Nouri, Re/Max

Les espaces extérieurs ne sont pas en reste! En effet, la cuisine s’ouvre sur une magnifique cour arrière avec jardin privé qui invite à la détente alors qu’à l’étage, une porte-fenêtre coulissante surdimensionnée s’ouvre sur une terrasse perchée, parfaite pour observer les couchers de soleil.

Courtoisie Chaza Nouri, Re/Max

Cette oasis urbaine est en vente pour la somme de 2 499 000$. C’est Chaza Nouri du groupe Re/Max qui assure la vente.

Tous les détails ici.

