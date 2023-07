Xbox Game Pass Core va remplacer Xbox Live Gold

Partager







C’est bientôt la fin pour Xbox Live Gold, qui sera remplacé par un nouveau forfait: Xbox Game Pass Core

Xbox a annoncé lundi matin la fin de son service Xbox Live Gold, après plus de 20 ans, dès le 14 septembre. Xbox Game Pass Core remplacera le forfait, offrant l’accès au multijoueur en ligne et un catalogue de jeux.

Ce sera aussi la fin de Games with Gold le 1er septembre, qui donnait accès à des jeux gratuits tous les mois. Les jeux Xbox 360 obtenus via Games with Gold vont toutefois demeurer dans la bibliothèque du joueur, rassure Microsoft. Pour avoir accès aux autres jeux obtenus via Gold, il faudra être abonné à Game Pass Core ou Ultimate.

Les joueurs qui profitaient déjà de Xbox Live Gold vont voir leur forfait se transformer automatiquement en Xbox Game Pass Core dès le 14 septembre. Ils auront accès à une panoplie de jeu au lancement, et d’autres jeux seront ajoutés 2 à 3 fois par an:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Au Canada, Game Pass Core coûtera 11,99$ par mois ou 69,99$ par an. En juin, Xbox avait annoncé que les prix des forfaits Game Pass allaient augmenter au Canada. Même chose pour la console Xbox Series X, qui verra son prix passer de 599$ à 649$ dès le 1er août.