Comment gérer le partage de vos données personnelles sur ChatGPT

Plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent ChatGPT, non sans risque pour leurs données personnelles. En effet, ce robot conversationnel intelligent est une véritable éponge et il faut prendre garde à ne pas lui fournir trop d'informations privées.

Il faut savoir que ChatGPT recueille d’emblée différents types d'informations, dès que vous vous connectez au service. D'abord, celles relatives à votre compte, c'est-à-dire votre nom, vos coordonnées et éventuellement vos informations bancaires. Mais, ChatGPT a également accès à des données plus techniques, comme votre adresse IP, votre navigateur et votre emplacement. Enfin, il collecte tout ce que vous tapez, c'est-à-dire l'ensemble de vos prompts. C'est pourquoi il convient d'être vigilant lorsque vous utilisez cet outil et d'éviter d'indiquer des informations personnelles lors de vos requêtes. Dans l'absolu, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, peut être amené à les traiter pour «nourrir» son service, mais également les fournir à des tiers, des prestataires de services et autres sociétés affiliées.

Par conséquent, ce qu'il ne faut pas faire avec ChatGPT, c'est échanger des informations personnelles, des histoires vécues, des anecdotes et, d'une manière générale, toute information personnelle susceptible d'identifier quelqu'un. Ne soumettez pas non plus à ses services des documents personnels, voire même strictement privés comme des contrats de travail, des factures ou des analyses médicales.

À noter que lorsqu'on l'interroge sur la question, ChatGPT se veut rassurant: «ChatGPT ne collecte ni ne stocke aucune donnée personnelle identifiable que vous fournissez lors de l'utilisation du modèle. OpenAI a conçu ChatGPT de manière à respecter la confidentialité des utilisateurs. Les interactions avec ChatGPT sont utilisées pour améliorer le modèle, mais elles sont anonymisées et dépourvues de toute information personnelle identifiable». Une réponse à prendre avec des pincettes...