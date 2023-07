Il y a 47 ans, Montréal accueillait les Jeux olympiques, voici de quoi ça avait l’air

Partager







Il y a 47 ans cette semaine débutaient les XXIe Jeux olympiques de l’ère moderne, qui se tenaient chez nous, à Montréal. Pour l’occasion, voyez ou revoyez à quoi ressemblaient les Olympiades de l’époque, question de vous rendre nostalgique.

• À lire aussi: La Place des Arts aura 60 ans cette année - voici à quoi le secteur ressemblait avant

Le 17 juillet 1976, le coup d’envoi était lancé. La flamme olympique, partie quelques jours plus tôt d’Olympie, en Grèce, avait finalement fait son bout de chemin jusqu’au Stade olympique, rempli de spectateurs, mais incomplet. Comme vous pouvez le remarquer dans la photo ci-dessous, il manquait le toit et la tour!

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Pour la première fois, deux personnes ont allumé le chaudron olympique du stade: Sandra Henderson de Toronto et Stéphane Préfontaine de Montréal. Ils ont été choisis pour symboliser les communautés anglophone et francophone du Canada.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Lors de la cérémonie, c’est nulle autre que Sa Majesté la Reine Élisabeth II qui a proclamé l’ouverture officielle des JO de Montréal, devant les 73 000 spectateurs venus d’un bout à l’autre du monde.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal Sa Majesté la Reine Élisabeth II, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Montréal, en 1976.

Au total, 198 disciplines olympiques se sont tenues dans la métropole, dont trois nouvelles épreuves, soit les épreuves féminines de basket-ball, d’aviron et de handball. Voici le logo:

PHOTO Comité international olympique

• À lire aussi: 11 photos du parc Belmont, le mythique parc d’attractions qui ouvrait à Montréal il y a 100 ans

Les installations olympiques

Le Stade olympique, situé dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, a reçu durant les JO toutes les disciplines d’athlétisme ainsi que les demi-finales et la finale de football et le Grand Prix équestre de saut d’obstacles.

Les compétitions aquatiques, elles, ont pris place à la piscine olympique, qui se trouve aujourd'hui sous le mât du stade.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Juste à côté du stade, on trouvait le vélodrome du Parc olympique. Il a été converti en 1992, pour le 350e de la Ville de Montréal, et c'est aujourd'hui là qu'on retrouve le Biodôme.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Certaines compétitions se tenaient ailleurs: le handball a notamment été pratiqué au complexe sportif Claude-Robillard, dans Ahuntsic-Cartierville, tout comme les séances d’entrainement d’athlétisme, de natation et de hockey sur gazon.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Les joutes de basket-ball se tenaient, elles, au Centre Étienne-Desmarteau, près du Collège de Rosemont, dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Aujourd’hui, l’établissement est un centre sportif accueillant des compétitions de hockey et de ringuette.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Un bassin d’aviron s’est fait construire à même l’ancien site de l’Expo 67, au parc Jean-Drapeau. Sur certaines photos, on voit notamment l’ancien Pavillon des États-Unis — aujourd’hui la Biosphère — quelque mois après le grand incendie qui l’a dénudé de ses vitrines.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Saviez-vous que certaines compétitions se sont tenues à l’extérieur de la métropole? Sherbrooke a notamment accueilli des épreuves de handball et de soccer, alors que des matchs de football ont eu lieu près de Toronto et les pistes équestres étaient à Bromont.

• À lire aussi: Vous souvenez-vous des glissades d'eau à La Ronde?

Montréal, moule à vedettes

L’athlète Caitlyn Jenner, autrefois connu comme Bruce Jenner, faisait partie des plus de 6084 sportifs venus compétitionner au Québec. Jenner était à l’époque en compétition en athlétisme, catégorie pour laquelle elle gagnera l’or, en plus de battre quelques records personnels et mondiaux.

AFP L'athlète américaine Caitlyn Jenner, alors Bruce, sur la première marche du podium, lors des Jeux olympiques de Montréal, en 1976.

C’est également à ces JO que la gymnaste roumaine Nadia Comaneci se fait connaitre. À 14 ans, elle a été la grande vedette des JO pour avoir obtenu aux barres asymétriques la toute première note parfaite de 10,0. Elle remportera quatre médailles, dont trois d’or.

AFP Nadia Comaneci, alors âgée de 14 ans, lors des Jeux olympiques de Montréal, en 1976.

L’actuel président du Comité international olympique (CIO), l’escrimeur Thomas Bach, était aussi l’un des athlètes est-allemands qui compétitionnaient à Montréal.

PHOTO Comité international olympique L'escrimeur allemand Thomas Bach, en 1976. Il est aujourd'hui le président du Comité international olympique.

Les choses ont bien changé depuis, mais la prochaine fois que vous irez au stade, vous en saurez maintenant un peu plus sur ce dont la compétition internationale a eu l'air à l'époque.

À voir aussi: