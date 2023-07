Le paiement minimum augmente sur les cartes de crédit

Partager







Si vous avez tendance à payer le montant minimum sur votre carte de crédit, vous allez probablement constater au cours des prochains mois que celui-ci va augmenter. En effet, à partir du 1er août, le montant dont vous devrez vous acquitter passera de 3,5% du solde à 4%, une hausse de 0,5%.

Concrètement, pour quelqu'un dont le solde est par exemple de 1000$, il fallait jusqu'à maintenant payer au moins 35$ par mois, un montant qui augmentera à 40$.

Il est à noter que faire le paiement minimum sur une carte de crédit est considéré comme une pratique à éviter, étant donné que les taux d'intérêt sur les dettes de carte de crédit sont généralement très élevés. C'est donc une dette dont on a avantage à se débarrasser le plus vite possible.

C'est d'ailleurs «pour prévenir les problèmes d'endettement» que le gouvernement avait adopté en 2017 différentes mesures visant à encourager les gens à rembourser leurs dettes de carte de crédit le plus vite possible, dont l'augmentation du montant minimum que l'on voit actuellement. Ce montant augmentera graduellement chaque année pour atteindre 5% du solde en 2025. Aussi, depuis le 1er août 2019, tout nouveau contrat de carte de crédit doit prévoir un versement minimal qui ne peut être inférieur à 5% du solde.

- Avec des informations de l'Agence QMI

