Un prof raconte une histoire touchante qui démontre toute la générosité des Cowboys Fringants

Partager







Un enseignant a fait part, sur Twitter, d’une anecdote qui met en lumière le côté humain et engagé des plus célèbres cowboys québécois.



Sur Twitter, un réseau social semblable à Threads mais appartenant à Elon Musk, un certain Martin qui se décrit comme «prof au secondaire» a su trouver les mots justes pour montrer comment les Cowboys Fringants sont demeurés terre à terre malgré le succès qu’ils ont connu au cours des deux dernières décennies.

• À lire aussi: Les Cowboys Fringants offre une performance touchante sur les Plaines et les fans répondent avec une dose d'amour pour Karl Tremblay

• À lire aussi: Rafaël Harvey-Pinard a fait une liste de lecture de ses chansons québécoises préférées et il a du goût

«Me tenant loin des débats futiles sur la musique des #CowboysFringants, je veux ici vous parler des individus de ce groupe. J’ai la prétention de penser que cette enfilade vous fera du bien en ces temps tourmentés», explique d’entrée de jeu l’enseignant.

Me tenant loin des débats futiles sur la musique des #CowboysFringants, je veux ici vous parler des individus de ce groupe.



J’ai la prétention de penser que cette enfilade vous fera du bien en ces temps tourmentés.



1/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023



Il explique ensuite de quelle façon il a reçu un appel inopiné de Jérôme Dupras, le bassiste du quatuor de Repentigny, pour les féliciter, ses élèves et lui-même, de leur participation à une activité parascolaire visant à amasser des fonds pour des causes environnementales.

En prime, Dupras a proposé d’inviter toute la classe de Martin à un spectacle du groupe.



Puisqu’une enfilade sur Twitter vaut mille mots, lisez ceux choisis par le prof pour témoigner de sa gratitude envers les Cowboys:

Il y a plusieurs années, un de mes groupes d’élèves a participé à une activité parascolaire dont je vous épargne les détails. L’activité, chapeautée par la fondation des Cowboys Fringants, visait à ramasser des fonds pour des causes environnementales.



2/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

L’implication et l’enthousiasme de mes élèves ont été extraordinaires à un point tel que des profs d’autres écoles (10 écoles participaient à l’activité) sont venus me dire combien mes élèves les avaient impressionnés!



Comme prof, j’étais fier, mettons! 😎



3/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

L’activité se termine en après-midi et tout le monde monte dans le bus scolaire qui nous ramène de Montréal à Québec.



En chemin, passé Drummondville, mon cellulaire sonne.



“Martin?”



“Oui?”



“C’est Jérôme, le bassiste des Cowboys”…



4/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

• À lire aussi: Les Cowboys Fringants reçoivent la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale

Vous imaginez mon étonnement! 😱



Jérôme Dupras m’appelait pour me dire qu’il avait des billets à donner à mes élèves, pour un spectacle bénéfice au Capitole de Québec, pour les remercier d’avoir été aussi “hot” pendant l’activité!



5/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

“Combien de billets tu veux?”, me demande M. Dupras.



“Ben… j’ai 30 élèves, mais c’est évidemment trop de billets, alors donnez-moi ce que vous pouvez donner et je ferai un tirage parmi les élèves”, ai-je répondu.



6/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

Le lendemain, que reçois-je par courriel?



Une liasse de 35 billets électroniques en provenance de “La Tribu”, le label des Cowboys, avec un petit mot pour me dire qu’ils ont ajouté 5 billets pour des profs ou des parents accompagnateurs.



7/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

Et c’est ainsi que mes élèves et moi avons “slammé” comme des malades, à suer notre vie pendant 3 heures, lors d’un concert bénéfice endiablé (non, je n’ai pas poussé l’audace jusqu’à faire du “body surfing”…) 😀



8/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

• À lire aussi: Karl Tremblay doit se soumettre à un autre traitement pour le cancer de la prostate

Je vous raconte tout cela pour une raison toute simple : au-delà de leur musique, je voulais vous dire que les Cowboys Fringants, ce sont de beaux êtres humains. Ils ont la tête et le cœur à la bonne place.



9/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

Ils ont une carrière exceptionnelle et un public fidèle. Ils n’étaient pas obligés de nous donner 35 billets de spectacle. Mais ils l’ont fait quand même, loin des projecteurs, par pure gentillesse, sans rien exiger en retour.



10/11 — Martin (@bibiz94) July 18, 2023

C’est à cette histoire toute personnelle que j’ai pensé en voyant Karl Tremblay sur les Plaines, hier. J’ai vu un humain magnifique donner tout ce qu’il a pour le public qu’il aime… et qui l’aime! 🤩



Dans ce monde de plus en plus hostile, la bonté existe encore! 😍



11/11 - FIN — Martin (@bibiz94) July 18, 2023



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s