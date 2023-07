[VIDÉO] Vanessa Pilon nous fait découvrir une magnifique expo extérieure en Estrie

Partager







L’animatrice Vanessa Pilon est une vraie pro du « beau ». Elle aime l’art contemporain, la déco, la mode, les couleurs... et elle le partage avec beaucoup de douceur sur Instagram.

On a eu la chance d’être invités chez elle, en Estrie, pour visiter une exposition d’art contemporain à ciel ouvert.

Juste avant de prendre la route, l’animatrice a pris le temps de concocter un délicieux matcha latté avec le lait ultrafiltré canadien Fairlife. Grâce à sa teneur élevée en protéines – on parle de 50 % de plus de protéines et 50 % moins de sucre que le lait régulier –, le lait Fairlife permet de réaliser une superbe mousse, ce qui en fait un choix idéal pour les lattés !

Par la suite, on s’est rendus dans le village de Frelighsburg pour admirer les sublimes œuvres d’artistes québécois affichées dans l’exposition et parler du rapport de Vanessa avec l’art contemporain. L'exposition à ciel ouvert a lieu chez Adélard (23 rue Principale, Frelighsburg), et vous pouvez y assister le samedi et le dimanche entre 10h et 17h.

Découvrez dès maintenant les œuvres coups de cœur de Vanessa en visionnant la vidéo ci-haut !

Pour réaliser les meilleurs (matcha) lattés à la maison, ajoutez le lait Fairlife à votre routine matinale!