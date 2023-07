Ça y est, les dernières directives concernant la COVID-19 sont levées

Partager







Les dernières mesures et directives gouvernementales qui étaient encore en place pour lutter contre la COVID-19 sont maintenant levées, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué. Ça ne risque pas de faire une grosse différence dans votre quotidien, mais voici quand même les détails.

L'obligation du port du masque dans les lieux de soins avait déjà été levée en avril, donc si vous n'êtes pas allés à l'hôpital ou à la clinique depuis, sachez que vous ne devriez pas avoir à mettre un masque en vous y présentant, à moins bien sûr que ce soit ce que vous souhaitez. Les établissements peuvent choisir de l'imposer quand même selon la situation (par exemple en cas de contact avec des personnes très vulnérables), mais c'est à leur discrétion.

Jusqu'à aujourd'hui (19 juillet), le port du masque était encore obligatoire pour certaines personnes, par exemple celles ayant eu un contact étroit avec quelqu'un atteint de la COVID-19. Ce n'est plus le cas maintenant.

Attention, ça ne veut pas dire que le virus est éradiqué. «La COVID-19 est désormais intégrée dans une gestion plus globale des infections respiratoires. La levée complète des directives ne signifie pas que le virus ne circule plus. Toutefois la situation épidémiologique s'est grandement améliorée au cours des derniers mois, en raison notamment des vaccins, de l'immunité acquise par l'infection chez une majorité de la population, des traitements maintenant disponibles et de l'évolution du virus», peut-on lire dans le communiqué.

