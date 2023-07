L'acteur qui joue Dwight dans The Office de passage à Montréal

Partager







Le personnage de Dwight Schrute, dans The Office, a toujours une solide base d'admirateurs même si ça fait des années que l'émission est terminée. L'acteur qui l'interprète, Rainn Wilson, était de passage à Montréal la fin de semaine dernière, au grand plaisir de ses fans d'ici qui ont été surpris d'apprendre la nouvelle.

«Merci à la belle ville de Montréal d'avoir été l'hôte d'un super week-end - notre réunion du conseil d'administration de Lide Haiti! Nous avons eu une belle expérience et réussi à accomplir une TONNE de choses. On se concentre encore plus sur l'accès à l'éducation pour des femmes et des filles dans les secteurs ruraux d'Haïti», a-t-il écrit dans une publication Facebook accompagnée de plusieurs photos, dont l'une de lui devant la fameuse murale représentant Leonard Cohen.

Lide Haiti est un organisme cofondé par Rainn Wilson ainsi que d'autres artistes à la suite du tremblement de terre qui a touché Haïti en 2010.

Sa visite à Montréal n'avait rien à voir avec un événement où il irait à la rencontre du public, mais n'empêche, ses admirateurs ont été nombreux à commenter en signifiant leur bonheur de savoir que cet acteur était de passage dans leur ville, lui suggérant des endroits à visiter et des restaurants à essayer, ou tout simplement en taggant leurs amis fans de la populaire série.

