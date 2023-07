Une maison de rêve sur le bord d'un lac à La Conception, à vendre pour 670 000$

Partager







Les personnes qui souhaitent s'installer dans les Laurentides risquent de voir cette maison tomber dans leur mire.

Avec son revêtement en bois et ses lignes épurées, cette maison construite en 2017 respecte en tous points les codes du style moderne.

Courtoisie Frédéric Fortier

Les nouveaux propriétaires n’auront qu’à ajouter leurs meubles dans l’espace et le tour sera joué!

Son aire ouverte en fait le lieu idéal pour les personnes qui ont l’habitude de recevoir famille et amis.

Courtoisie Frédéric Fortier

Cette même aire de vie profite d’une fenestration généreuse avec vue sur la nature.

De son côté, la cuisine est fonctionnelle et rassembleuse avec un grand ilot central.

Courtoisie Frédéric Fortier

L'espace salon et salle à manger séduit avec un foyer au bois.

Un bureau fut judicieusement aménagé sous l'escalier. C'est l'endroit idéal pour les personnes qui travaillent de la maison.

Courtoisie Frédéric Fortier

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir cette maison!

Le comble de la visite demeure la cour arrière de 20 000 pieds carrés aménagée avec goût.

Courtoisie Frédéric Fortier

Les futurs propriétaires auront accès au lac Martin, à une cuisine extérieure, à un spa et à plusieurs espaces de détente. Ils se trouveront à moins de 15 minutes du Mont-Tremblant et à quelques minutes seulement de la Rivière-Rouge et ses sublimes plages de sable.

Les intéressé.es devront contacter Frédéric Fortier et Philippe Guenest chez Royal LePage et débourser 670 000$ pour en faire l'acquisition.

