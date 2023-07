Le yacht de l’héritière de Walmart vandalisé par des militants écologistes

Partager







Deux militants écologistes du groupe espagnol Futuro Vegetal ont aspergé de peinture noire et rouge le yacht de Nancy Walton Laurie, l’héritière milliardaire de Walmart, à Ibiza, dimanche dernier.

• À lire aussi: Désobéissance civile: la fin justifie les moyens quand on parle de la crise climatique

• À lire aussi: «Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire», croient de plus en plus de scientifiques

«Vous consommez, d’autres souffrent», pouvait-on lire sur la pancarte avec laquelle les militants posaient devant le bateau surnommé Kaos, dont la valeur s’élève à 300 millions de dollars américains.

No podemos seguir así, es una cuestión de vida o muerte. Escúchanos, comparte nuestro mensaje!



Actualización de las compañeras: siguen detenidas desde esta mañana y se prevee que sean trasladadas al juzgado, siendo puestas en libertad mañana a mediodía.



APÓYANOS. pic.twitter.com/Bx0IJjER06 — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) July 16, 2023

«Les 1% plus riches de la population mondiale polluent plus que les 50% plus pauvres. Ils nous condamnent à un avenir de douleur, de misère et de désolation», ont-ils également scandé durant l’action.

«Ils détruisent notre planète, compromettent l’habitabilité de la Terre et de tout, pour mener un train de vie qui dépasse les limites de la raison», ont poursuivi les militants.

Les deux personnes qui ont mené l’action ont été arrêtées et détenues par la Garde civile espagnole pour délit et dégradation, a précisé Futuro Vegetal sur Twitter. Elles ont ont été relâchées lundi après avoir comparu devant la cour.

La fortune de Nancy Walton Laurie, fille du co-fondateur de Walmart Bud Walton, s’élève à 7,7 milliards de dollars américains, ce qui en fait la 304e personne la plus riche au monde, selon Insider.

— Avec des informations de CNN