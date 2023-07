Apple: mes cinq fonctions bêta préférées

Partager







Apple a lancé la semaine dernière les versions bêta publiques de ses principaux systèmes d’exploitation, soit iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17, watchOS 10 et HomePod Software 17, chacune avec une pelleté de nouvelles fonctionnalités. Du lot, certaines – pas toujours les plus importantes - ont particulièrement retenu mon attention. Les voici.

FaceTime sur la télé : il était temps! (tvOS 17)

Après des années d’attente, il est maintenant possible de faire des appels FaceTime avec sa console Apple TV (une fonction qui, on s’en doute, aurait particulièrement été appréciée pendant la pandémie). Et même si l’expérience doit encore être peaufinée, il s’agit d’une amélioration considérable, que j’utiliserai désormais dans ma vie de tous les jours.

Évidemment, l’Apple TV n’a pas de caméra. Pour appeler avec sa console, il faut donc l’associer à un iPhone ou à un iPad, et placer ce dernier devant le téléviseur, les caméras arrière vers nous.

Honnêtement, je m’attendais surtout à ce que cette possibilité soit intéressante pour les discussions familiales (avec les enfants et les grands-parents), mais j’ai tout autant apprécié les appels à deux. Les FaceTime sur la télé m’ont en effet semblé plus chaleureux, comme si la grande taille rendait le tout plus réaliste. C’est vraiment un bel ajout.

Il y a toutefois quelques bémols à noter. Même si on ne parle qu’à une personne et que son téléphone est à l’horizontale, sa vidéo s’affiche en carré sur l’écran, et non en rectangle. Est-ce que ce sera réglé d’ici le lancement officiel de tvOS 17? Je l’espère.

Autre problème, le processus pour associer son téléphone à l’Apple TV et lancer un appel est un peu plus long que je l’aimerais. Ici aussi, espérons qu’Apple trouve une façon de le faire avec moins de clics d’ici le lancement.

Dernier point à noter : les gens parlent généralement assez près de leur iPad ou de leur iPhone, on voit donc leur face (et les poils de nez, le cas échéant) d’un peu trop près sur un grand écran. Morale de l’histoire : si vous parlez à quelqu’un devant sa télé sur FaceTime, éloignez-vous un peu!

StandBy : rien de majeur, mais beaucoup de classe (iOS 17)

Photo : Maxime Johnson Le socle de charge sans fil 2 en 1 avec MagSafe de Belkin permet de recharger son iPhone à l’horizontale pour activer la nouvelle fonctionnalité En veille (StandBy) d’iOS 17.

Avec iOS 17, dont la version officielle est attendue en septembre, placer votre iPhone sur le côté pendant qu’il recharge permet d’activer la fonctionnalité « En veille » (StandBy, en anglais), qui affiche différents contenus sur l’écran de verrouillage.

Le concept n’est pas totalement nouveau. Google offre un outil du genre depuis le lancement du téléphone Android Pixel 3, par exemple. L’implémentation d’Apple a toutefois été réalisée avec beaucoup d’élégance, en reprenant certains designs classiques d’horloges, par exemple (plusieurs des écrans proposés me donnent l’impression de travailler sur un bureau dans Mad Men, moins le scotch, évidemment). La nuit, l’affichage s’ajuste aussi en conséquence pour vous laisser dormir, grâce au mode nocturne.

Notons que la fonctionnalité est particulièrement intéressante avec un chargeur sans fil MagSafe (comme celui-ci de Belkin, que j’ai essayé ici), mais que vous pouvez aussi l’activer simplement en branchant votre iPhone et en le posant à l’horizontale, sur le côté.

Il s’agit de l’une des améliorations les plus visibles d’iOS 17, mais ce ne sera peut-être pas sa plus importante. D’ailleurs, je n’ai pas suffisamment essayé le système d’exploitation pour me prononcer sur les améliorations apportées à la correction automatique du clavier. C’est le genre de chose qui se remarque plutôt à long terme, alors il faudra attendre encore quelques semaines pour se faire une idée.

Autocollants iMessage : sympathiques, mais à utiliser avec modération (iOS 17)

Capture d’écran : Maxime Johnson Gageons que plusieurs auront une relation amour-haine avec les autocollants personnalisés d’iOS 17.

iMessage offre depuis un certain temps des autocollants, qu’il est possible d’envoyer dans une conversation ou d’apposer sur des images dans une discussion. Ceux-ci sont généralement des Memoji à notre image, qui effectuent différents gestes, comme un pouce en l’air ou un signe de cœur avec ses mains.

Si vous m’envoyez un tel autocollant sur iMessage, je risque fort de vous juger.

La chose pourrait un peu changer avec iOS 17. Le nouveau système d’exploitation permet en effet de créer des autocollants personnalisés à partir dune photo. Au lieu d’envoyer un memoji enfantin, on peut apposer la face heureuse de son véritable chat pour approuver un message dans une conversation, ou créer un GIF de nous en train de danser dans un party pour indiquer aux autres dans notre conversation de groupe qu’on a envie de fêter.

s

Cette nouvelle possibilité ne transforme pas notre expérience sur iOS, mais elle est quand même amusante, du moins si on l’utilise avec modération. Malheureusement, les collants peuvent masquer les messages dans la conversation, alors s’il y en a trop, ça devient agaçant rapidement (du moins, selon ma blonde, la cible malgré elle de mes expérimentations avec la fonctionnalité jusqu’ici).

Widget Apple Watch : l’action, et non la réaction (watchOS 10)

Photo : Maxime Johnson watchOS 10 marque l’arrivée de widgets sur l’Apple Watch.

Il y a trois certitudes dans la vie : la mort, les taxes et le fait qu’Apple ajoute de temps en temps des widgets à ses systèmes d’exploitation.

C’est le cas cette année, avec l’arrivée de widgets sur macOS Sonoma (les même que l’on retrouve sur iOS 16 depuis l’année dernière) et sur watchOS 10. Si j’ai trouvé ces widgets sans intérêt sur un Mac, je les ai quand même appréciés sur l’Apple Watch.

J’utilise mon Apple Watch principalement d’une façon réactive, notamment en regardant les notifications que je reçois. Avec les widgets, j’ai remarqué que mon utilisation était plus active. Avec watchOS 10, il est en effet possible de tourner la molette de la montre pour faire apparaître des petites boîtes qui affichent des informations (calendrier, météo, etc.) et qui permettent dans certains cas de faire des actions (comme contrôler sa musique).

Ce n’est pas une transformation majeure, mais il ne fait aucun doute que c’est un changement dans la bonne direction qui sera, je crois, utilisé par la plupart des gens.

Le nouveau Stage Manager : à considérer pour des cas précis (iPadOS 17)

Capture d’écran : Maxime Johnson L’iPad ressemble pratiquement à un ordinateur avec Stage Manager et iPadOS 17.

Les développeurs d’Apple me font parfois penser à un groupe d’amis dans une interminable quête de Donjon et Dragons. Ici, leur objectif n’est toutefois pas de sauver les habitants de Waterdeep de l’emprise d’un méchant sorcier ou de traquer un monstre caché près de Shadowdale, mais plutôt de (très lentement) transformer l’iPad en outil de productivité.

L’année dernière, Apple avait lancé à cette fin Stage Manager, une fonctionnalité qui permettait d’avoir différents groupes d’applications ouvertes, et de passer rapidement d’un groupe à l’autre, un peu comme c’est possible de le faire avec un ordinateur. Bien honnêtement, j’avais tellement été peu impressionné par Stage Manager que j’avais pratiquement oublié son existence.

Avec iPadOS 17, Apple améliore un peu le concept, en permettant de créer et de déplacer des fenêtres avec beaucoup plus de liberté. Oui, comme dans Windows 3.1.

Est-ce que ça va être utile tous les jours? Je ne le pense pas, notamment parce que l’écran de l’iPad est trop petit pour avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps de toute façon. Cela dit, pour certaines tâches (pensons à un gestionnaire de communauté qui surveillerait plusieurs réseaux sociaux en même temps), c’est un ajout intéressant, surtout sur le grand iPad Pro de 12,9 pouces. Force est de constater que la quête d’Apple pour améliorer la productivité de l’iPad n’est pas encore terminée.

Pour essayer les différentes versions bêta des logiciels d’Apple (je vous suggère de le faire sur des appareils secondaires si vous ne voulez pas passer l’été à mettre vos gadgets à jour), vous n’avez qu’à vous enregistrer ici.