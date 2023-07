Canicule: est-ce une bonne idée de prendre une douche froide pour se rafraîchir?

Partager







Vous aimez prendre une bonne douche froide pour vous rafraîchir durant les journées de canicule? Ce ne serait pas une bonne idée, selon une médecin.

• À lire aussi: La moitié des océans en canicule et c’est une mauvaise nouvelle pour les écosystèmes marins

• À lire aussi: Canicule au Québec: voici pourquoi (et comment) la chaleur extrême peut nous tuer

Lors d’une journée chaude d’été, plusieurs personnes aiment prendre une douche froide dans l'intention de refroidir leur corps.

Il serait pourtant préférable de prendre une douche chaude ou tiède afin diminuer la température de son corps, affirme Dre Brigitte Tregouet, médecin généraliste en entrevue avec le HuffPost.

«L’homme est un animal homéotherme. Quand il fait froid, il produit de la chaleur intérieurement et extérieurement. Quand il fait chaud, il transpire pour évacuer la chaleur», explique la docteure.

Une douche froide aurait donc l’effet contraire de celui qui est désiré, puisque le corps va produire de la chaleur sous le contact de l’eau froide. Vous pourriez donc avoir plus chaud après votre douche qu’avant.

«Une douche à température normale refroidit. Ensuite, l’eau s’évapore et cela provoque du froid, cela rafraichit et diminue la température corporelle», poursuit la Dre Tregouet.

C’est l’eau qui s’évapore sur la peau qui crée la sensation de fraicheur. Après votre douche, ne vous séchez pas immédiatement avec une serviette pour bien ressentir l’effet.

D’autres conseils

Se vaporiser de l’eau sur le corps est un autre bon moyen de se refroidir parce que l’évaporation de l’eau va créer du froid.

Les boissons chaudes sont elles aussi à privilégier si on veut diminuer la sensation de chaleur sur notre corps. «Elles provoquent une bouffée de chaleur, le corps fait ensuite baisser la température», précise la Dre Tregouet au média français.

Au-delà de la fraicheur, prendre une douche froide peut occasionner des risques pour la santé.

«L’eau très froide peut entraîner la contraction des petites artères. Si on a 20 ans et qu’on est en parfaite santé, ça va, mais si ça n’est pas le cas, ou si l’on n’a pas été très raisonnable ou qu’on a fait du sport par exemple, le corps est déjà épuisé et l’eau froide peut provoquer un choc si l’écart de température [entre la température corporelle et celle de l’eau] est trop important», explique la docteure.

À voir aussi: