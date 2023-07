Ces 5 mauvaises habitudes perturbent votre sommeil et vous pourriez les éviter

Partager







Un médecin populaire sur TikTok a dévoilé quelques trucs pour mieux récupérer pendant ses heures de sommeil.



Le Dr Karan Rajan, qui est chirurgien du National Health Service au Royaume-Uni, a partagé une liste des cinq mauvaises habitudes à éviter si vous voulez conserver un sommeil de qualité.

• À lire aussi: Un homme se fracture le phallus en pratiquant une position «amoureuse» dangereuse et doit être hospitalisé

Le médecin, qui est suivi par plus de 5 millions de personnes sur TikTok, est un habitué du Sac de Chips, lui qui avait dévoilé, il y a belle lurette, quelle est la position sexuelle qui cause le plus de fractures du pénis.

Dans sa vidéo moins grivoise sur le sommeil, il cite les 5 problèmes suivants:



#1- Se bourrer la face avant de se coucher



#2- Caler de l’eau avant de se coucher



#3- Se coucher dans un lit trop chaud



#4- Boire trop d’alcool



#5- Consommer de la caféine à une heure trop tardive

• À lire aussi: Céline Dion mortifiée par une photo de son intérieur en direct à la télé

Il explique chacun de ses points dans sa vidéo, qui est en anglais naturellement.

Bonne nuit à tous, de la part du Sac du Chips.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s