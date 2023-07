Embarrée à l’extérieur de son gym, Jennifer Lopez se choque contre les paparazzi qui filment la scène

Partager







J.Lo voulait aller s’entraîner mais la porte de la salle d’entraînement qu’elle fréquente ne s’ouvrait pas.

Alors qu’elle tenait à entrer discrètement au Tracy Anderson Method Studio de Studio City (un quartier huppé de Los Angeles), la chanteuse de Jenny From The Block s’est butée à une porte close.

La cause: une carte magnétique défectueuse

La conséquence: un moment malaisant pour l’actrice et chanteuse qui se retrouvait ainsi livrée en pâture aux paparazzi, omniprésents dans le secteur.



À sa sortie du gym, toujours exaspérée, J.Lo a envoyé promener les photographes et vidéastes, en utilisant le mot anglais qui commence par F et qui désigne un animal marin en français.

TMZ a obtenu une vidéo de la confrontation et le moins que l’on puisse dire, c’est que contrairement à une ancienne célèbre cliente du Walmart, la madame n’était pas très contente.



«Go away. F*** you. Bye.», peut-on entendre dire la moitié féminine du couple Bennifer au moment où elle monte dans un imposant VUS de marque Cadillac.



Ce n’est pas très poli, mais c’est franc.

