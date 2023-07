Il faut travailler 74 heures par semaine au salaire minimum pour se loger à Montréal

Partager







La pénurie de logement fait grimper le prix des loyers partout au Canada, si bien qu’il faut gagner bien plus que le salaire minimum pour pouvoir se loger, démontre une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).

Dans l’ensemble des provinces, le prix des logements est considérablement plus élevé que le salaire minimum, conclut l’étude, qui voulait évaluer l’écart entre le salaire minimum et les loyers moyens à travers le pays.

C’est le cas même dans les trois provinces où le salaire minimum était le plus élevé en date d’octobre 2022, soit en Colombie Britannique (15,65$), en Ontario (15,50$) et en Alberta (15$).

«En pratique, ça veut dire que les salaires plus élevés dans ces provinces ne viennent pas directement améliorer les conditions de vie des travailleurs parce que les propriétaires empochent une plus grande partie de ces salaires avec des loyers plus élevés», écrit-on dans le rapport publié le 18 juillet dernier.

«Les hausses de salaires pour lesquelles les gens se sont battues si fort devraient améliorer les conditions de vie des familles qui travaillent, pas retourner dans les poches de ceux qui sont propriétaires [d’une entreprise ou d’un immeuble locatif]», poursuit-on.

Parmi les facteurs expliquant les coûts élevés des logements, on compte la faible offre de logements locatifs et la réglementation favorisant les propriétaires. Le taux d’inoccupation au Canada était de 1,9% en 2022, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Cette dernière établit le seuil d’équilibre à 3%.

Les calculs sont réalisés en fonction d’une semaine de travail de 40 heures et du fait qu’une personne ne devrait pas payer plus de l’équivalent de 30% de son salaire pour son lieu d’habitation.

Voici le salaire qu’il faudrait gagner pour se payer un 4 1⁄2 ou un 5 1⁄2 dans chaque province:

*Les données datent d’octobre 2022

Colombie-Britannique

Salaire minimum : 15,65$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 27,54$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 33,10$,10$

Ontario

Salaire minimum : 15,50$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 25,96$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 29,90$

Nouvelle-Écosse

Salaire minimum : 13,60$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 21,38$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 26,06$

Alberta

Salaire minimum : 15$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 21,42$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 25,37$

Manitoba

Salaire minimum : 13,50$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 19,98$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 25,04$

Saskatchewan

Salaire minimum : 13$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 18,62$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 22,27$

Nouveau Brunswick

Salaire minimum : 13,75$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 16,38$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 20,40$

Île du Prince Édouard

Salaire minimum : 13,70$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 17,69$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 20,02$

Québec

Salaire minimum : 14,25$ (le salaire minimum est passé à 15,25$ l’heure le 1er mai 2023)

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 16.62$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 18,71$

Terre-Neuve-et-Labrador

Salaire minimum : 13,70$

Salaire horaire pour un 4 1⁄2 : 15,94$

Salaire horaire pour un 5 1⁄2 : 18.08$

L’abordabilité en déclin partout

Toujours selon l’étude, un Montréalais payé au salaire minimum devait travailler en moyenne 74 heures par semaine pour payer lui-même un 5 1⁄2 en 2022.

Il n’y a que trois villes canadiennes, toutes situées au Québec, où le prix d'un 4 1⁄2 est inférieur au salaire minimum : Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. L’abordabilité est toutefois en déclin partout, précise-t-on dans l’étude.

Vancouver et Toronto sont les pires villes : même avec deux emplois à temps plein au salaire minimum, un locataire n’arrivera pas à se payer un 4 1⁄2 sans payer plus de 30% de ses revenus sur son logement.

Voici combien d’heures par semaine il fallait travailler en 2022 au salaire minimum pour se payer un 5 1⁄2 dans plusieurs grandes villes canadiennes :

Vancouver: 142 heures (146 heures en 2018)

Ottawa: 109 heures (97 heures en 2018)

Montréal: 74 heures (70 heures en 2018)

Sherbrooke: 57 heures (53 heures en 2018)

Regina: 95 heures (106 heures en 2018)

Toronto: 134 heures (125 heures en 2018)

Calgary: 102 heures (93 heures en 2018)

Winnipeg: 100 heures (105 heures en 2018)

