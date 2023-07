«Mon corps va continuer d’exister tel qu’il est»: Coco Belliveau répond à des commentaires désobligeants sur son apparence

Partager







L’humoriste Coco Belliveau a dénoncé dans une publication Facebook certains commentaires méprisants qu’elle a reçus au sujet de son poids et de son apparence physique à la suite de son passage à l’émission Bonsoir Bonsoir, lundi dernier.

«Que ça serve d’avertissement. Pas la peine de m’envoyer de messages sur mon apparence physique», a t-elle écrit dans sa publication Facebook publiée jeudi après-midi.

L’humoriste a partagé quelques messages haineux qu’elle a reçus après son passage à l’émission de variétés Bonsoir Bonsoir, où elle était invitée pour revenir sur son aventure à Big Brother Célébrités et parler de sa carrière.

«Ravalez votre vomi si vous en êtes obligé, un peu d’acide ça ne me donnera pas le goût de me recouvrir. En fait au contraire! Ça me donne envie de mettre des pants pas de cul comme Lizzo ou un morphsuit couleur peau où il y a juste des trous là où j’ai des bourrelets (partout). C’est d’une petitesse ces commentaires (j’imagine que c’est parce que vous aimez les choses petites)», a-t-elle poursuivi.

«Je n’arrêterai jamais d’être grosse»

Des individus ont pris la peine d’écrire à l’humoriste pour lui laisser savoir qu’ils n’appréciaient pas son apparence lors de l’émission.

«Je viens de te voir à Bonsoir Bonsoir. Un peu de tenue serait apprécié pour la télé svp», a écrit en message privé à l’humoriste une personne.

«Tu n’as pas un physique (cellulite et graisse de cuisse) pour te croiser les jambes ainsi devant la caméra. Un peu de respect pour les téléspectateurs», a écrit un autre téléspectateur.

«Un peu de retenue dans ta façon de t’adresser aux gens, mon corps va continuer d’exister tel quel», a répondu Coco Belliveau à ce message privé.

Un autre internaute a affirmé ne pas connaître l’humoriste, mais que «me semble que je me serais amanché pour avoir l’air du monde. De notre point de vue, [ce n]’était pas beau à voir.»

«Je n’arrêterai pas d’être grosse malheureusement, a répliqué l’humoriste en message privé, et j’aime porter les culottes courtes l’été alors je ne crois pas vraiment qu’il [y] a de moyen pour moi [de] te satisfaire en tant qu’auditeur, peut-être [que] tu devrais essayer des podcasts si l’apparence des inconnues te préoccupe autant.»