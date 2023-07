Une femme chante pendant qu’elle se fait retirer une tumeur au cerveau

Partager







Pour mener avec succès une chirurgie à la tête afin d’y retirer une tumeur au cerveau, une femme du New Jersey s’est fait demander par son chirurgien de chanter tout le long de l’opération, offrant par le fait même un petit spectacle à l’équipe médicale.

• À lire aussi: Canicule au Québec: voici pourquoi (et comment) la chaleur extrême peut nous tuer

• À lire aussi: 4 raisons qui peuvent expliquer que certaines personnes sont dépendantes à l’alcool ou aux drogues

À la fin du mois de juin dernier, Krystina Vied, de Keansburg au New Jersey, s’est fait enlever une tumeur au cerveau à la Hackensack Meridian Neuroscience Institute (HMNI) de la Jersey Shore University Medical Center. Pour passer à travers, elle a chanté la bande originale du film de Disney Moana.

Depuis plus de dix ans, la femme de 30 ans souffre de crises convulsives, qui sont devenues de plus en plus débilitantes et fréquentes au fil des ans. Ce n’est que tout récemment qu’elle a découvert, après avoir passé des imageries à résonance magnétique (IRM), que ses symptômes étaient causés par une tumeur.

Mais pourquoi chanter?

Afin de retirer la masse se trouvant juste au-dessus de la partie du cerveau reliée à la parole, le Dr Nitesh Patel, co-directeur de l’oncologie neurochirurgicale au HMNI a décidé d’aller de l’avant avec une opération compliquée.

Pour réaliser le tout, la femme devait rester éveillée. Si la majorité des patients sont invités à simplement parler avec leur médecin durant la procédure, question de surveiller leur capacité à parler, le Dr Patel lui a plutôt demandé de chanter.

«Le chant permet de tester non seulement la composante motrice de la parole du patient, mais aussi la cadence, le rythme, la hauteur et d’autres zones subtiles qui peuvent être omises lors d’un test régulier de la parole conversationnelle», a déclaré le chirurgien à CNN.

Et pourquoi avoir choisi Moana? «À l’origine, ils voulaient que je chante Sweet Caroline de Neil Diamond, mais je ne connaissais pas les paroles, alors ils m’ont demandé ce que je voulais chanter», a confié la femme de 30 ans à CNN.

«Honnêtement, je ne sais pas ce qui m’a poussé à choisir Moana. Je suis une grande fan de Disney. J’adore leurs films et leurs chansons. Je joue toujours de la musique Disney dans ma classe, donc je pense que mon esprit a pensé à quelque chose que j’ai écouté récemment», précise-t-elle.

L’opération s’est bien déroulée. L’enseignante affirme même avoir passé «un bon temps» et que d’avoir pu être consciente durant tout le processus a rendu ce moment inoubliable.

Les prochaines étapes de son traitement sont la chimiothérapie et la radiothérapie pour détruire le reste de la tumeur qui n’a pas pu être retiré.

− Avec les informations de CNN

À voir aussi: