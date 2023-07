Partager







Qu’est-ce qui se passe entre Link et Zelda dans la franchise The Legend of Zelda? Est-ce une histoire d’amour, ou d’amitié (comme chantait Céline)?

La réponse demeure incertaine, et les indices varient d’un jeu à l’autre. Après tout, la franchise compte plus de 20 jeux, alors la relation entre Link et Zelda est toujours un peu différente. Pensons à Skyward Sword, où il y a clairement un petit crush entre les deux protagonistes, contre Breath of the Wild, où Link semble vraiment taper sur les nerfs de Zelda.

J’ai donc demandé à ChatGPT de m’écrire une belle (et courte) histoire d’amour entre les deux personnages, par simple curiosité. Je me demandais comment l’outil allait intégrer les aspects de la légende. Est-ce qu’il allait mentionner la Triforce? L’épée légendaire? Peut-être un triangle amoureux avec Mipha ou Paya?

Voici donc l’histoire!

«La Flamme éternelle d'Hyrule»

Il était une fois, au royaume d'Hyrule, un jeune homme courageux nommé Link. Il était le héros légendaire destiné à sauver le royaume du mal qui menaçait de le dévaster. Link portait la Triforce du Courage, symbole de sa vaillance et de son dévouement.

Dans le même royaume, la princesse Zelda régnait avec sagesse et bienveillance. Elle était dotée de la Triforce de la Sagesse et était admirée pour sa beauté autant que pour son esprit éclairé. Zelda avait entendu parler du jeune héros qui combattait les forces obscures et s'était sentie intriguée par lui.

Un jour, alors qu'Hyrule était plongé dans l'ombre d'un puissant sorcier maléfique, Link et Zelda se rencontrèrent par hasard lors d'une cérémonie en l'honneur des gardiens du royaume. Leurs regards se croisèrent, et il sembla à Link que le temps s'arrêtait. Il était captivé par la grâce de Zelda et l'éclat de ses yeux bleus.

Au fil des jours, ils se croisaient souvent lors des réunions officielles et des événements royaux. Ils commencèrent à se parler, et rapidement, une amitié sincère naquit entre eux. Link était fasciné par l'intelligence et la gentillesse de Zelda, tandis que celle-ci admirait le courage et la détermination de Link.

Au fur et à mesure que leur amitié grandissait, des sentiments plus profonds se développèrent dans leurs cœurs. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser l'un à l'autre jour et nuit. Mais en tant que princesse, Zelda était confrontée à des responsabilités royales et à des devoirs envers son peuple, tandis que Link devait continuer sa quête pour protéger Hyrule.

Un soir, alors que le soleil se couchait sur le royaume, Link et Zelda se retrouvèrent seuls dans les jardins du château. Le ciel se teinta de teintes chaudes et orangées, créant une atmosphère romantique. Ils savaient que leur amour était interdit, mais ils ne pouvaient plus contenir leurs sentiments.

«Zelda,» dit Link d'une voix douce, «je sais que nous sommes destinés à des chemins différents, mais je ne peux ignorer ce que mon cœur ressent. Je vous aime, et cela m'importe peu ce que l'avenir nous réserve.»

Zelda le regarda dans les yeux, ses propres émotions étincelant comme des étoiles dans la nuit. «Link, je partage vos sentiments, mais nous devons penser à notre royaume. Notre amour peut être impossible, mais sachez que vous occuperez toujours une place spéciale dans mon cœur.»

Ils se tinrent la main, conscients que leur amour devait rester secret. Malgré les défis qui les attendaient, leur lien ne fut jamais brisé. Link continua de protéger Hyrule avec bravoure, tandis que Zelda gouvernait avec sagesse.

Et même si le monde leur imposait des devoirs séparés, ils savaient que leur amour était éternel. Car dans les cœurs de Link et Zelda, une flamme brillait, prête à s'embraser dès qu'ils se retrouveraient.

Et voilà, une histoire romantique entre Link et Zelda dans le royaume d'Hyrule. L'amour véritable est parfois confronté à des obstacles, mais il reste toujours dans les cœurs de ceux qui s'aiment sincèrement.

Ah bien, c’est digne de la fanfiction de Tumblr, comme histoire! C'est pas très palpitant, mais c'est un bon brouillon.

La Triforce a été mentionnée à plusieurs reprises, alors c’est pas si mal, côté détails sur la franchise. Malheureusement, Ganon n’a pas été mentionné, mais j’imagine que c’est lui, le «sorcier maléfique». Mon seul vrai problème avec cette histoire de ChatGPT: Link qui parle? Jamais de la vie!