Ce café montréalais sert des boissons estivales qui vous feront sentir comme en voyage

Pas besoin de sauter dans un avion en direction de Punta Cana pour ajouter un peu de piquant à votre été. Pour un voyage dans le sud à petit prix, direction le Café Saint-Henri.

Avec trois nouvelles boissons signatures inspirées de breuvages exotiques, ce sont vos papilles qui vous remercieront.

Composé d’une dose de flashbrew (café filtre infusé sur glace), d’eau pétillante et d’un délicieux sirop spritz élaboré avec la compagnie montréalaise 3/4 oz, le Café Spritz est rafraîchissant à souhait.

Plus gourmand, le Café Colada nous transporte tout droit dans le sud avec son mélange de flashbrew, de jus d’ananas et de lait de coco passé au malaxeur pour une texture des plus onctueuse.

Les plus classiques, eux, pencheront pour l’Espresso Tonic, une concoction à base d’espresso et de tonic qui porte bien son nom.

Deux nouveautés à la rhubarbe, soit la limonade pétillante et le matcha-rhubarbe, concluent cette nouvelle offre.

Tous ces drinks sont disponibles dans l'ensemble des succursales du Café Saint-Henri (à l’exception du kiosque de Square-Victoria) jusqu’au mois d’octobre, où une édition automnale prendra le relais.

À votre santé!

Plusieurs succursales

