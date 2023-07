«Joker: Folie à Deux»: Lady Gaga voulait qu'on l'appelle Lee sur le tournage

Partager







Lors d'une entrevue pour le podcast The Trenches Talk, le directeur de la photographie des Joker de Todd Phillips, Lawrence Sher, a révélé que la star ne voulait pas utiliser son nom de scène ou son nom de naissance, Stefani Germanotta, sur le tournage du film.

Il a en effet expliqué que l'actrice de A Star is Born, connue pour ses méthodes de jeu uniques, préférait se faire appeler Lee, probable clin d'œil à son personnage Harley Quinn.

«Je ne connaissais pas du tout Stefani, a-t-il déclaré à propos de la chanteuse. Étrangement, j'avais l'impression de ne jamais l'avoir rencontrée, même pendant les tests de maquillage et de coiffure. Je me souviens que pendant une semaine, je me suis dit: "Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on se déconnecte, qu'on ne se connecte même pas". Nous sommes à l'opposé l'un de l'autre. Et je disais à mon équipe: "Bon sang, je n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'elle me déteste ou que nous nous détestons ou qu'il se passe quelque chose de bizarre ici"».

Le directeur de la photographie, nommé aux Oscars, a indiqué qu'il avait appelé la star Stefani jusqu'à ce qu'il soit informé qu'elle préférait un autre nom.

«À un moment donné, l'assistant réalisateur m'a dit: "Oh, vous savez, Stef aimerait que vous l'appeliez Lee sur le plateau. Et j'ai répondu "Oh, OK". Et puis c'est comme si tout avait changé, se souvient-il. À partir de ce moment-là, c'était comme si elle était... Notre connexion a changé.»

Les détails du prochain film, réalisé par Todd Phillips, n'ont pas encore été révélés, mais il a été décrit comme un drame avec des éléments musicaux se déroulant dans et autour de l'asile d'Arkham.

Joker: Folie à Deux, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, est prévu pour le 4 octobre 2024.

