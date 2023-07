Marvel's Spider-Man 2: nouvelle bande-annonce de l’histoire et ensemble PlayStation 5

Partager







Insomniac Games a dévoilé jeudi, dans le cadre du San Diego Comic Con, une toute nouvelle bande-annonce sur l’histoire de Marvel’s Spider-Man 2.

La bande-annonce présente des éléments de l’histoire jamais vus auparavant. On comprend plus de détails sur la présence de Venom à New York, mais on vous laisse en tirer vos propres conclusions en visionnant l’extrait!

Bande-annonce Marvel’s Spider-Man 2 (Histoire)

Ce n’est pas tout. Durant la présentation du Comic Con, Insomniac Games a présenté un premier aperçu de la console PS5 édition limitée - Marvel’s Spider-Man 2, qui affiche un design inspiré du jeu, ainsi qu’une manette sans fil DualSense.

PlayStation

Les précommandes pour la console PS5 Marvel’s Spider-Man 2 vont commencer le 28 juillet dans plusieurs pays. Pèse sur start a contacté PlayStation pour connaître la date des précommandes au Canada et une mise à jour sera ajoutée à l’article lorsque cette date sera confirmée.

Et bonne nouvelle pour ceux qui possèdent déjà une console PS5: les panneaux Marvel’s Spider-Man 2 seront vendus séparément pour les consoles avec disque et numériques. Même chose pour les manettes DualSense!

Les joueurs qui achèteront l’ensemble au complet de la PS5 Spider-Man 2 auront accès au jeu une fois qu’il sera disponible le 20 octobre. Pour plus de détails, consultez le blogue officiel de PlayStation.

