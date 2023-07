Québec injecte 1,4M$ pour financer les sites de consommation supervisée de Montréal

Partager







Québec a annoncé vendredi une aide supplémentaire de 1 452 000$ en 2023-2024 afin de financer les services de consommation supervisée et de vérification de drogues dans la région de Montréal.

Le ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, en a fait l’annonce lors d’une visite de l’organisme à but non lucratif de réduction des méfaits Spectre de rue, situé sur la rue Ontario Est, dans le Village.

De ce montant, les organismes communautaires Cactus Montréal, Spectre de rue, Dopamine et L’Anonyme recevront chacun 300 000$.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux du Québec

Une somme de 252 000$ sera également allouée à la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM) pour qu’elle puisse développer davantage de services de consommation supervisée et de vérification de drogues aux quatre coins de la métropole.

«Ces sommes importantes investies dans la prévention des surdoses est un pas dans la bonne direction et est complémentaire à l’approche de notre gouvernement en matière de santé mentale et d’itinérance», souligne par voie de communiqué le député de Taillon.

Il ajoute qu’il est primordial de «mieux accompagner, et ce, de façon humaine, les personnes qui consomment des drogues et collaborer avec les organismes qui sont sur le terrain».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Visite du Ministre Lionel Carmant chez Spectre de rue à Montréal, Québec, Canada. Le vendredi 21 juillet 2023. Sur cette photo: Annie Aubertin,Ministre Lionel Carmant,Josefina Blanco MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Dans un contexte où les besoins sont criants, ce soutien récurrent arrive à point», selon Josefina Blanco, conseillère municipale et responsable du dossier de l’itinérance à la Ville de Montréal, également présente lors de l’annonce.

«Maintenant, nous devons poursuivre le travail et continuer de trouver des solutions pour répondre aux divers besoins des populations vulnérables, qui sont de plus en plus nombreuses», peut-on lire dans le communiqué.

