Un premier entraîneur de la NFL dévoile son homosexualité

Kevin Maxen, un membre des Jaguars de Jacksonville, est devenu jeudi le premier entraîneur masculin travaillant dans le sport professionnel pour hommes aux États-Unis à dévoiler publiquement son homosexualité.

Celui qui est l’assistant de l’instructeur du conditionnement physique et de la puissance au sein de l’organisation floridienne en a fait l’annonce sur le site Outsports. Il a déclaré ne plus avoir envie de mentir à propos de sa vie et de sa personnalité.

«Je veux apporter mon soutien aux gens qui veulent vivre comme ils le veulent, mais je veux aussi vivre et ne pas avoir peur de la réaction des gens», a indiqué celui qui fréquente son copain, Nick, depuis deux ans et demi.

Cette annonce a été accueillie avec grande joie par le propriétaire des Jaguars, Shad Khan, qui a assuré que Maxen serait traité de la même façon que depuis son entrée en poste en 2021 par ses collègues de travail.

«Kevin a les Jaguars de Jacksonville tatoués sur le cœur, et il est un membre important de notre équipe de football et de notre communauté, a indiqué Khan dans un communiqué envoyé au réseau ESPN. J’ai hâte de voir Kevin la semaine prochaine au camp d’entraînement, et j’espère qu’il viendra travailler chaque jour du camp et pendant la saison en se sentant confiant, libre et en paix. Je sais que nos joueurs et notre personnel se sentent de la même façon.»

Selon Outsports, l’aide-entraîneuse des 49ers de San Francisco Katie Sowers a aussi effectué sa sortie du placard au cours des dernières années, tout comme l’entraîneur Curt Miller, dans la WNBA.

