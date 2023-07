Une alimentation végane réduirait grandement les dommages environnementaux

Partager







Suivre une alimentation végane permet de réduire significativement les impacts environnementaux de la production alimentaire, conclut l’étude la plus complète à ce jour en la matière.

Manger selon une diète végétalienne réduirait de 75% les émissions qui réchauffent la planète, la pollution de l’eau et l’utilisation des terres agricoles comparativement à une diète dans laquelle plus de 100 grammes de viande sont consommés par jour, rapporte The Guardian.

Une alimentation végane limite aussi de 66% la destruction de la faune et l’utilisation de l’eau de 54%, toujours selon l’étude, publiée dans la revue académique Nature Food.

Un grand impact

L’étude s’est penchée sur l’alimentation de 55 000 personnes au Royaume-Uni. Les chercheurs ont aussi analysé les différents impacts de la production d’aliments dans 38 000 fermes situées dans 119 pays.

L’objectif était de déterminer si ce que l’on mange ou la façon dont les aliments sont produits fait la plus grande différence d’un point de vue environnemental.

L’analyse a conclu que notre alimentation a un impact écologique plus significatif que la provenance des aliments ou les méthodes de production.

«Nos choix alimentaires ont le plus grand impact sur la planète. Limiter sa consommation de viande et de produits laitiers peut faire une grande différence dans votre empreinte alimentaire», explique le professeur Peter Scarborough de l’Université Oxford, qui a mené l’étude.

Réduire sa consommation

Les chercheurs affirment que les habitants des pays riches devront «radicalement» réduire leur consommation de viande et de produits laitiers pour que la production alimentaire soit durable. Limiter l’impact environnemental de la chaîne alimentaire et réduire le gaspillage alimentaire ne sont pas des approches suffisantes, selon les experts.

Une alimentation faible en viande – moins de 50 grammes par jour – a la moitié de l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre que les diètes riches en viande, affirme-t-on dans l’étude.

La différence environnementale entre une alimentation faible en viande, pescétarienne et végétarienne était toutefois faible.

Selon le professeur de l’Université Reading, Richard Tiffin, «cette étude représente la tentative la plus complète de lier les données sur la consommation de nourriture aux impacts environnementaux de la production alimentaire».

«Encourager les grands mangeurs de viande à réduire leur consommation de viande et les végétariens à devenir véganes devrait aboutir à une réduction des émissions», ajoute-t-il.

Le professeur Richard Tiffin croit cependant que les résultats de l’étude ne seront pas suffisants pour convaincre des omnivores modérés.

Des pressions sur le gouvernement

Selon les chercheurs britanniques, le Royaume-Uni devrait mettre en place des mesures afin d’aider la population à réduire leur consommation de viande afin d’atteindre les cibles environnementales.

Des ministres britanniques ont déjà dit qu’ils ne diraient pas à leur population quoi manger, bien que des taxes sur les boissons sucrées soient actuellement en vigueur.