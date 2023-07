Veilles d'orages violents dans plusieurs régions

Partager







Malgré le début des vacances de la construction, les travailleurs devront patienter avant de profiter de leurs piscines, puisqu’un cocktail météo s’abattra sur le Québec: des rafales, des risques d’orages et de fortes pluies sont à prévoir vendredi. Entre 30 et 50mm de pluie sont attendus sur le sud du Québec pouvant provoquer des crues soudaines et de l'accumulation d'eau sur les routes, prévient Environnement Canada.

Voici les régions visées par les veilles d’orages violent à 9h vendredi matin:

- Vaudreuil – Soulanges – Huntingdon

- Vallée du Richelieu – Saint-Hyacinthe

- Montréal – Laval

- Lanaudière

- Lachute – Saint-Jérôme

La grande région de Montréal sera touchée au cours de la journée par des averses qui atteindront les 30 mm de pluie, des vents allant jusqu’à 20 km/h et des risques d’orages. Le thermomètre devrait atteindre les 28 degrés avec le facteur humidex.

⚡ Une veille d'#orages violents a été émise pour les secteurs près du Grand Montréal puisque les conditions sont propices à la formation d'orages violents cet après-midi.

Suivez nos alertes sur https://t.co/Xz3fcnxTcF ainsi que via notre application mobile MétéoCAN. #meteoQC pic.twitter.com/xDo57Jyw4V — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 21, 2023

Même son de cloche en Abitibi-Témiscamingue, où on devra s’attendre aux mêmes risques d’orages accompagnés de rafales encore plus élevées, qui atteindront les 40 km/h.

Près de 25 mm de pluie sont anticipés pour l’Outaouais et la Mauricie, alors que l’Estrie devrait recevoir jusqu’à 20 mm d’averses, avec des risques d’orages et une température similaire à celle de la métropole.

La Capitale-Nationale recevra quant à elle davantage de précipitations en après-midi, avec près de 10 mm prévus et une température qui frôlera les 30 degrés ressentis.

Les Laurentides et le Saguenay–Lac-Saint-Jean auront un risque de 60% d’averses et d’orages. Si le mercure pourra atteindre les 28 degrés ressentis au Saguenay, il descendra dans les Laurentides à 21°C.

La Côte-Nord sera épargnée de la pluie: le temps y sera généralement ensoleillé, et les températures grimperont jusqu’à 28 avec le facteur humidex.

Heureusement pour les vacanciers, ce phénomène de dépression devrait se terminer samedi avant d’accueillir le soleil pour la journée de dimanche.