[VIDÉO] Visite chez Megan: un appartement à 2195$ par mois dans La Petite-Italie

L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite le grand appartement de Megan, qu’elle partage avec deux colocataires. Après avoir grandi en Italie, la designer de profession retourne aux sources en emménageant dans La Petite-Italie, quartier branché de Montréal.

Megan se consacre à la fabrication d’objets à mi-chemin entre l’art de collection, le mobilier et les objets fonctionnels. On peut dire que son œil pour les belles choses et son côté manuel transparaissent dans l’ensemble de son cocon.

Photo: Alaska Rider / Lampe: Mid-Century Modern Built in Dimer Architectural "L" Shape Floor Lamp

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: Mon appartement compte 6 pièces, plus un hangar, le bail indique donc qu’il s’agit d’un 7 1⁄2.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: J’habite ici depuis 2018. Ça fait déjà 5 ans!

Photo: Alaska Rider / Chaise: Toledo Stacking Chair Toledo Stacking Chair

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: Mon ancien coloc l’avait trouvé sur Kangalou. Déjà il y a cinq ans, ça n’a pas été facile de trouver. Je me souviens qu’on trouvait ça TRÈS cher, alors qu’aujourd’hui on est vraiment dans la moyenne, si ce n’est pas en dessous.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Il y a cinq ans, on payait 1900$. Maintenant le loyer est à 2195$.

Photo: Alaska Rider / Chaises: Achille Castiglioni's via Séjour Studio / Table: Zebra Table, Megan Morissette

Q: Ton loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

R: Oui, chaque année le loyer augmente selon les recommandations du TAL.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: Je pense que c’est la cuisine, pour sa lumière, son Stainless... j’ai l’impression d’être dans une cuisine de cook. J’aime entendre le bruit de la petite ruelle. Je passe aussi beaucoup de temps sur mon balcon.

Alaska Rider

Q: Quels sont tes meubles préférés dans ton appartement?

R: Est-ce que j’ai le droit de dire mes meubles? [Rires]

R: C’est sur que je suis vraiment fière de ma Zebra Table - ça a été ma première expo à l’international, je l’ai fait avec une jambe dans le plâtre - il n’y avait rien de mon côté quand j’ai fait ce projet-là et je suis heureuse de l’avoir mené à terme.

R: J’aime beaucoup ma lampe italienne halogène, ma table de nuit... j’aime aussi toutes mes lampes et mes chaises.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

R: J’adore le design italien. J’aime aussi les choses brutes, raw... Le compte Instagram @the.peanut.vendor m’inspire beaucoup. C’est 100% mon esthétique et ça rejoint beaucoup ma pratique en tant que designer. Ma ligne directrice c’est toujours: c’est quoi les matières et c’est quoi les proportions dans l’espace.

Q: Pourquoi avoir choisi Petite-Italie?

R: J’ai grandi en Italie, alors c’est comme un retour aux sources. J’aime le fait que ce soit calme, mais pas trop familial. Je suis aussi à 15 minutes de vélo de tout grâce au REV.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: Les fenêtres sont inlavables... c’est un peu énervant. J’aurais aussi aimé que le salon soit plus lumineux.

Photo: Alaska Rider / Lampe: Mid-Century Modern Built in Dimer Architectural "L" Shape Floor Lamp

