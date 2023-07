Voyager en Europe, est-ce encore accessible à la classe moyenne?

Partager







BILLET – Avec l’inflation, la crise du logement et la hausse des taux d’intérêt, de plus en plus de gens doivent revoir leur budget et se poser plus de questions à l’approche des vacances. Parmi celles-ci : est-ce encore accessible pour des travailleurs de la classe moyenne de rêver à la tour Eiffel ou au Colisée de Rome? Perso, ce ne l’est pas pour moi... du moins pas cette année.

Des prix des billets d’avion jusqu’à l'hébergement, en passant par les repas au restaurant, impossible de s’en sortir avec un budget qui ressemble à celui qu’on pouvait élaborer pré-pandémie. En 2023, si tu veux aller en Europe, sors le gros kob (slang pour argent)!

À l'été 2019, je m’étais envolée de l’autre côté de l'Atlantique avec mon beau-fils et mon conjoint. Ce voyage de deux semaines en France et en Italie avait coûté 9000$ pour trois personnes, incluant les billets d’avion, l’hébergement, les repas et les activités touristiques.

L’an dernier, en 2022, en économisant beaucoup de sous, j’ai pu m’offrir une escapade de deux semaines de Paris à San Remo et ce voyage à deux (et non à trois) a coûté environ 10 500$.

Cette année, avec la hausse des prix dans l’industrie du tourisme, ce même voyage me coûterait entre 12 000$ et 15 000$.

Dans mon entourage aussi, les gens déboursent de plus en plus pour voyager. Le mois dernier, pour un périple de 10 jours, ma bonne amie qui voyage seule en France (en visite chez la famille) et qui s’est arrêtée en Italie et en Espagne vient de débourser 6000$. Je n’en croyais pas mes oreilles!

Le cousin de mon amoureux a fait les prévisions budgétaires d’un périple en Italie en famille pour quatre personnes et son total était estimé à 25 000$! Il a décidé de laisser tomber.

D’où vient cette hausse de prix?

Le prix des vols augmente de 15 à 50%

Il y a d’abord le prix des billets d’avion. Comme le dévoile l’article Voyages en Europe : Les prix des compagnies aériennes augmentent de plus de 50%, publié sur Forbes France, les prix des billets d’avion en destination de l’Europe ou à travers l’Europe ont augmenté de 15% à 50%.

Plusieurs facteurs entrent en jeu : l’augmentation du prix du pétrole, de la pénurie de main-d’œuvre, les taxes aéroportuaires, mais aussi la popularité du revenge travel, phénomène qui décrit le réflexe qu’ont eu plusieurs de voyager après avoir dû s’en passer pendant la pandémie. Résultat? La demande explose plus que l’offre, et les prix augmentent.

Un exemple: mon billet aller-retour en classe économique de Montréal à Paris avait coûté 975$, le 10 juillet 2022. Si je bookais pour les mêmes dates, aujourd’hui, il en coûterait 1537$. C’est une augmentation de 562$.

Augmentation du coût de l’hébergement

C’est bien beau de se rendre à destination, mais qu’en est-il de l’hébergement?

Les hôtels et les locations de type Airbnb connaissent aussi une véritable flambée de coûts.

Un rapport sur l'inflation hôtelière en 2023 a relevé que «le tarif journalier moyen en Europe a augmenté de 18,5 % à 148,9 dollars américains en 2022», soit l’équivalent de 199,10 dollars canadiens. Faites le calcul de 14 jours à 199,10$. La facture monte à 2787,40$.

Selon le rapport financier de fin d’année de l’entreprise californienne Airbnb, entre 2019 et fin 2022, le prix moyen d’une nuit réservée sur Airbnb a augmenté de 36%, pour s’élever à 207 dollars canadiens par nuit (142 euros) et cette tendance à la hausse s’observe partout dans le monde.

Et les voyages à petit prix?

Les voyages à petit prix de style «sac à dos et auberge de jeunesse» sont-ils encore possibles?

Oui, il existe encore plusieurs auberges prêtes à accueillir les voyageurs dans des formules dortoirs, avec des aires communes et salles de bain partagées. Sur le site de Hostel World, le prix des lits varie entre 18 et 118$ canadiens, ce qui reste plus économique que les autres options, mais qui est quand même bien plus élevé qu’il y a quelques années.

D’ailleurs, si vous voulez voir l’Europe sans trop dépenser, les astuces de voyage à petit budget sont encore valables:

Oubliez les déjeuners et les lunchs au resto, arrêtez-vous plutôt dans une petite épicerie du coin et attrapez un sandwich sur le pouce, des fruits ou des légumes plutôt que dépenser une somme considérable au restaurant. Vous pouvez réserver les restos pour le souper. C’est une manière d'économiser gros sur les repas!

Pour réserver votre vol, utilisez un agrégateur comme Google Flights, qui vous aide à dénicher les vols les moins chers sur le marché.

Si possible, voyagez hors saison, et privilégiez les déplacements les jours de semaine plutôt que la fin se semaine. Réservez vos billets à l’avance.

Sur ce, pour tous les chanceux et chanceuses qui s’envolent outre-mer cet été, profitez de chaque dollar... je veux dire de chaque moment!

