Une maison ancestrale avec vue imprenable sur le Fleuve à vendre à l’Île d’Orléans pour 1 195 000$

Difficile d’exprimer le niveau d'excitation ressenti par l’équipe de Silo 57 quand nos yeux se sont rivés sur cette ravissante maison ancestrale de l’Île d’Orléans.

Parce qu’il faut savoir que chez Silo, s’il y a deux choses qui font battre nos cœurs, ce sont bien les maisons centenaires et les vues sur le Fleuve. On peut dire que cette résidence tombe en plein dans le mile.

Construite en 1664, il s’agit de l’une des toutes premières maisons à avoir été érigées sur l’Île d’Orléans. Depuis, bon nombre de travaux ont été entrepris pour conserver son état, mais son charme d’origine persiste.

Dès le seuil traversé, les futurs acheteurs seront happés par le sentiment de bien-être instantané qui émane de la propriété. Les murs ornés de nombreuses boiseries dégagent une aura d'élégance intemporelle, tandis que les planchers en bois d'origine apportent une touche d'histoire et de caractère à chaque pas que vous ferez.

La visite débute au salon, véritable cœur de ce cocon familial. Le foyer au bois qui trône au centre de la pièce crée une ambiance unique propice à la détente.

On découvre ensuite la cuisine qui ravira les amateurs de gastronomie avec ses nombreux rangements et sa cuisinière au gaz prête à donner vie aux recettes les plus savoureuses.

La salle à manger, harmonieusement intégrée dans l'aire ouverte avec le salon et la cuisine, offre un cadre convivial pour des repas mémorables.

La demeure compte 3 chambres et 2 salles de bain, en plus d’une maison d'invités qui se marie harmonieusement avec la résidence principale. Un petit espace boudoir a également été aménagé, créant un espace tranquille où vous pourrez vous adonner à vos activités favorites.

La magie continue d’opérer à l’extérieur, où une magnifique vue sur le fleuve ainsi qu’une piscine creusée et chauffée prête à accueillir tous vos week-ends entre amis vous attendent.

Vous aimeriez mettre la main sur ce petit bijou au charme singulier? Il vous faudra débourser la somme de 1 195 000$. Vous pouvez contacter Maurice Houle du groupe Sotheby’s pour plus d'informations.

