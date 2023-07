Des images spectaculaires des puissants feux de forêt qui ravagent la Grèce

Partager







De puissants et incontrôlables feux de forêt ravagent actuellement la Grèce, qui fait face depuis plus d’une semaine à une canicule. Des milliers de touristes ont dû être évacués des îles de Rhodes et Corfou.

• À lire aussi: La moitié des océans en canicule et c’est une mauvaise nouvelle pour les écosystèmes marins

• À lire aussi: Le plus gros feu de forêt de l’histoire du Québec fait 21,5 fois la superficie de Montréal

À Corfou, à l’ouest de la Grèce, des vacanciers et les habitants de nombreuses petites localités ont été sommés de quitter en raison d’un dangereux feu qui s'est déclaré dimanche au nord de l’île.

AFP

Ce sont 2466 personnes qui ont été évacuées de manière préventive dans la nuit de dimanche à lundi, selon un porte-parole des services des incendies locaux. Jusqu’à présent, les flammes n’ont détruit aucun maison ou hôtel.

AFP

Une soixantaine de pompiers épaulés par deux hélicoptères et deux bombardiers d’eau combattent l'incendie, selon les autorités locales.

AFP Des pompiers combattant un incendie de forêt près de Nea Peramos, à l'ouest d'Athènes.

Canicule d'une rare intensité

Avec des températures ayant à certains endroits atteint les 46°C dimanche, la Grèce est actuellement touchée par l’une des plus longues canicules des dernières décennies.

L’ouest de la capitale Athènes est également touché par les flammes. Plusieurs résidences sont parties en fumée en raison d’un feu de forêt qui y fait rage actuellement.

AFP

Lundi, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que son pays était «en guerre contre [...] les incendies». «Nous avons encore trois jours difficiles devant nous» en raison des températures élevées, a-t-il mis en garde dans un discours devant le Parlement.

La faune et la flore en prennent également pour leur rhume.

AFP

AFP

Une vidéo circulant actuellement sur les réseaux sociaux montre des animaux décédés en bordure d’une route de Grèce.

Toutes les Une des médias parlent des touristes qui fuient les feux à Rhodes.

Mais n'oublions pas que la faune et la flore sont également ravagées et que c'est autrement plus grave que des touristes qui vont devoir écourter ou annuler leurs vacances.

Vidéo : Nikos Theoulakis pic.twitter.com/qyaW7RDXx4 — Bon Pote (@BonPote) July 23, 2023

Du côté de l’île touristique de Rhodes, au sud-est de la Grèce, un violent incendie a forcé depuis samedi l’évacuation de 30 000 touristes et résidents, soit la plus grande opération du genre «jamais effectuée» au pays, martèlent les autorités.

Certaines scènes filmées par des touristes ont des airs d’apocalypse, avec des marées de personnes fuyant hôtels et résidences, alors qu’une partie de la Grèce brûle en arrière-plan.

AFP

Plusieurs personnes ont été obligées de marcher plusieurs kilomètres avant de rejoindre un point d'évacuation à partir de leur hôtel, alors que d'autres ont pu prendre des bus.

Après avoir fui les flammes qui se rapprochaient de leur hôtel, des milliers de touristes ont trouvé refuge à l’intérieur de l’aéroport international de Rhodes, en attendant un vol de retour vers leur contrée.

AFP

«On est épuisés et traumatisés, a confié un touriste allemand à l’AFP. Je crois qu’on ne réalise pas trop ce qu’il s’est passé», dit-il, précisant avoir été évacué vers une plage grecque, dès samedi.