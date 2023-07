Des requins de la Floride accros à la cocaïne?

Partager







Un requin qui semblait se concentrer sur un objet imaginaire a été vu en train de nager en rond au large de la Floride. La cause de ce comportement erratique? L’animal pourrait avoir ingéré de la cocaïne jetée à la mer par des trafiquants.

C’est du moins ce qu’avancent des scientifiques qui ont mené des recherches pour le documentaire Cocaine Sharks.

Parmi les autres comportements étranges aperçus dans les eaux de la Floride: un requin-marteau nageant tout droit sur des plongeurs en se déplaçant de manière imprévisible. Cette espèce a pourtant l’habitude de s'éloigner des humains.

Mais comment expliquer que de la cocaïne puisse se retrouver à l’eau?

Il faut savoir la Floride est reconnue comme étant une plaque tournante de la drogue en provenance d’Amérique du Sud. Il n’est ainsi pas rare que de grandes quantités de cocaïne soient perdues en mer ou jetées par-dessus bord par des trafiquants.

Dans ce contexte, les comportements des requins ont mis la puce à l’oreille des chercheurs.

«Si ces balles de cocaïne sont une source ponctuelle de pollution, il est tout à fait plausible que les requins soient affectés par ce produit chimique», explique la Dre Tracy Fanara, ingénieur en environnement basé en Floride et membre principal de l'équipe de recherche.

«La cocaïne est tellement soluble que n'importe lequel de ces paquets s'ouvre un peu, l'intégrité structurelle est détruite et la drogue se retrouve dans l'eau», poursuit-il.

Des études ont d’ailleurs déjà établi que des poissons sont parfois drogués à la cocaïne, aux méthamphétamines, à la kétamine ou à d’autres produits pharmaceutiques, en raison de la contamination de leur environnement.

186 millions $ de drogue retrouvée en un mois

Les recherches menées par la Dre Tracy Fanara et ses collègues se sont déroulées pendant six jours dans la mer qui entoure les Keys de la Floride, une chaîne d'îles située au large de la pointe sud de l'État.

L’archipel a été désigné par les chercheurs comme le meilleur endroit pour effectuer leurs recherches. Une convergence de courants océaniques rend en effet la région «prévalente» aux les ballots de cocaïne flottants.

«Pendant que nous filmions dans les Keys, des ballots de cocaïne se sont échoués sur le rivage deux fois en une semaine, ce qui montre que le problème est très répandu», a déclaré la Dre Fanara.

Le mois dernier, les garde-côtes américains ont annoncé avoir récupéré plus de 186 millions de dollars de stupéfiants illégaux dans les eaux des Caraïbes et du sud de la Floride.

Comme l’herbe à chat sur les félins

Les chercheurs ont également voulu savoir si les requins étaient susceptibles d’attaquer les ballots de cocaïne à la dérive. Pour y arriver, des paquets de poudre de poissons ont été lancés à l'eau pour simuler les ballots de cocaïne. Résultat? De nombreux requins les ont croqués.

Les chercheurs ont mentionné que l'effet de la cocaïne sur les requins est comparable à celui de l'herbe à chat sur les félins. «C'est ce qu'il y a de mieux [et] cela enflamme leur cerveau. C'était fou», a mentionné le biologiste marin Tom Hird.

La quantité de cocaïne réellement ingérée par les requins est toutefois impossible à déterminer sur la base de ces expériences. Pour y arriver, la Dre Fanara veut s'associer à d'autres scientifiques marins de Floride pour prélever des échantillons de sang sur des requins. L’objectif : évaluer les niveaux de cocaïne présents dans leur système.

Dangereux pour l’écosystème

Tracy Fanara espère que le documentaire Cocaine Sharks, qui sera diffusé sur la chaîne Discovery le 26 juillet prochain, permettra à la population de saisir l'ampleur de la menace que représentent les polluants présents dans l'eau pour la vie marine et le fragile écosystème océanique de la Terre.

«C'est comme un jeu de Jenga où nous sommes au sommet, a-t-elle déclaré. Nous en sommes à la sixième extinction de masse et plus nous introduisons de produits chimiques, plus nous introduisons de changements radicaux, plus la situation devient précaire.»