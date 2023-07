Les nouveaux cafés à connaître à Montréal en 2023

Partager







On ne risque guère de se tromper en disant que Montréal regorge d’excellents cafés de spécialité. Tous les quartiers de la ville sont gâtés d’adresses où il fait bon se poser et siroter un excellent café.

Voici les nouveaux venus à tester absolument cette année.

La Californie s’invite à Montréal grâce au Café Cote qui fait bien des heureux. Près de la station Guy-Concordia, sur le Chemin de la Côte des Neiges, ce mini café de poche est idéal pour une pause en milieu d’après-midi ou pour attraper un café glacé avant le boulot. À découvrir!

3467 Chemin de la Côte des Neiges, Montréal

Dans le Mile-End, au coin des rues Clark et Bernard, un nouveau repaire vient de s’installer et le tout est signé par le torréfacteur Ambros. Dans un local en coin profitant de grandes fenêtres et d’une dizaine de places, quelques tables sont disposées afin de vous permettre un petit moment relaxant dans un café de quartier. Des bancs ornent l’avant du café et plairont aux personnes qui souhaitent siroter un café au soleil. Passez goûter au café Freddo préparée avec une mousse de lait froide. Miam de chez miam!

5765 rue Clark, Montréal

Les adeptes de beaux lieux doivent se rendre très vite au café White Heron dans Griffintown qui respecte en tous points le style Japandi. Il s’agit de leur deuxième adresse à Montréal. L’autre café est installé sur la rue Prince Arthur Est (l’une des plus cutes rues de Montréal). Assurez-vous de goûter à leurs délicieux gâteaux. Le matcha de l’endroit vaut également le détour!

370 rue des Seigneurs COMM 1, Montréal

À deux pas de la plaza Saint-Hubert, ce nouveau café possède une double vocation: à la fois magasin de vélos et café. Baigné de lumière, le lieu mise sur une décoration épurée à la scandinave et un menu simple et efficace. Au programme? Du café bien sourcé signé ZAB, du matcha Camellia Sinensis et du jus d’orange fraîchement pressé. Que demander de plus?

7411 rue Saint-Hubert, Montréal

Ouvert depuis le vendredi 14 juillet, on retrouve à ce café des matchas glacés, du chaï, des flat white, des americanos... Mais aussi des croissants, des sucreries et de la crème glacée molle Coaticook. Pensez affogato!

2450 rue Bellechasse, Montréal

