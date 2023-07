Des Québécois partagent des photos de leur poutine boeuf et oignons croustillants de McDo et les images sont très différentes

Partager







Le 20 juin dernier, les restaurants McDonald’s du Canada dévoilaient en grande pompe leur nouveauté estivale: une poutine boeuf et oignons croustillants.



Sur l’image publiée sur Instagram par McDo pour annoncer l’avènement de la nouvelle saveur de poutine, le boeuf et les oignons croustillants sont difficiles à distinguer.

• À lire aussi: Un employé de McDo lance un breuvage en plein visage à un client et ça tourne au vinaigre



Il est donc difficile de s’imaginer de quoi devrait avoir l’air le mets en situation réelle.



En fait, il est difficile tout court de trouver une image officielle de la présentation du plat sur Internet.

Heureusement, il existe la page Facebook Spotted Service de marde.

• À lire aussi: Les McDos chinois vendent des jeux vidéo Tetris en forme de McCroquette



Et sur celle-ci, on peut être témoin de la vaste variété d’allures différentes que peut prendre la fameuse poutine boeuf et oignons croustillants.

Tout a commencé il y a trois jours avec une publication montrant un spécimen originaire de Beauport.

J’avais déjà publier sur spotted beauport mais comme elle jete tout le monde a terre ma photo voici ma poutine reçu en livraison au mcdo sur bouvier fin juin le jour du lancement🤣 Publié par Spotted Service de marde sur Samedi 22 juillet 2023

Sur l’image ci-haut, les oignons sont des oignons verts qui n’ont pas l’air croustillants et le boeuf est une boulette d’hamburger pas découpée.



Cela a apparemment déclenché une vague de messages faisant la démonstration que les nouvelles poutines de Mcdo peuvent avoir des apparences fort peu constantes.

• À lire aussi: Une TikTokeuse prouve que les formats de frites chez McDonald’s sont tous différents



Les administrateurs de la page ont donc publié un best-of des meilleures photos louches de poutine qu’ils ont reçues.

Suite à la publication sur la nouvelle poutine au Mcdo voici un best of des meilleurs photos reçu en commentaire. Ça vraiment l'air compliqué couper une galette🤔 Publié par Spotted Service de marde sur Dimanche 23 juillet 2023



Ce qu’on peut en tirer comme conclusion, c’est qu’il n’existe pas de consensus sur la façon de gérer la galette de boeuf.

Et la disposition des oignons croustillants semble aussi laissée au hasard: parfois par-dessus la viande, parfois en-dessous, parfois on sait pas où...



Un client du McDo de Bromont a cependant partagé une photo d’une poutine boeuf et oignons croustillants qu’il juge «réussie» et on espère que celle-ci pourra servir de gabarit à partir de dorénavant.

Bonsoir a tous , oui je sais je vais faire des jaloux je veux montrer que tout est possible malgré les services de... Publié par Spotted Service de marde sur Mardi 25 juillet 2023

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s