La mythique baguette de pain française ne goûte plus pareil et c'est à cause du gouvernement

Les Français les plus perspicaces l’auront peut-être déjà remarqué, mais l’emblématique baguette de pain a légèrement changé de goût dans les dernières années. La raison: les recettes contiennent moins de sel.

Selon les ministères français de l’Agriculture et de la Santé, la teneur en sel de la baguette — et tout autre pain sur le marché — a diminué de plus de 20% depuis 2015.

Actuellement, la teneur moyenne en sel dans les pains analysés est de 1,34 g/100 g, ce qui correspond à une diminution de plus de 20% par rapport à la moyenne de 2015 qui était de 1,7 g de sel par 100 g de pain.

Encore moins de sel d’ici 2025

D’ici la fin de l’année, l’un des objectifs des boulangers français est de limiter la quantité de sel dans les baguettes à un maximum de 14 grammes par kilogramme (1,4 g/100 g) de pain.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise pour sa part une diminution du sel de 30% d’ici 2025, un objectif que la France s'est engagée à respecter.

À l'heure actuelle, 82,5% des pains français analysés respectent le premier objectif, soit une limite de 15 grammes de sel par kilogramme.

Une question de santé publique

Selon l’OMS, un adulte qui consomme moins de 5 g de sel par jour diminue ses risques de tension artérielle, de maladie cardiovasculaire, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde, indique le communiqué du gouvernement français.

Rappelons que la baguette française est, depuis novembre 2022, inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Tous les jours, plus de 12 millions de consommateurs français s’en procurent une et plus de six milliards de baguettes sont produites chaque année.

− Avec les informations de Les Echos

