Le café La Maison Smith critiqué parce que sa terrasse n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Partager







Un groupe de personnes à mobilité réduite déplore sur les réseaux sociaux le manque d’accessibilité des terrasses de Québec. Des membres du groupe sont allés faire un 5 à 7 sur le trottoir devant le café La Maison Smith de la 3e avenue pour dénoncer la situation.

«Le problème avec l’accessibilité, c’est que comme les gens ne peuvent pas y aller, on ne les voit pas et on ne se rend pas compte qu’ils sont exclus», indique la codirectrice de l’organisme Carrefour familial des personnes handicapées, Anne-Sophie Verreault.

Lundi, devant l’entrée de la terrasse de la succursale de Limoilou, ils étaient une dizaine, dont certaines personnes en fauteuil roulant ou en triporteur, à prendre leur café sur le trottoir.

«Un fauteuil roulant, ça prend plus de place, alors on n’a pas besoin d’être beaucoup devant un commerce pour se faire remarquer», souligne Anne-Sophie Verreault.

Un manque de réglementation

«Il n’y a pas de réglementation sur l’accessibilité des terrasses», regrette la codirectrice de Carrefour familial des personnes handicapées.

Le but de cette action citoyenne était non seulement de dénoncer le manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi de faire pression auprès de la Ville de Québec pour obliger la construction de terrasses plus inclusives.

«Tel que mentionné à plusieurs reprises aux propriétaires, nous sommes intéressés à collaborer pour améliorer leur accessibilité et accompagner ce commerçant dans leurs démarches, notamment pour les demandes de subventions», peut-on lire sur la publication Facebook.

Anne-Sophie Verreault confirme que plusieurs personnes au sein de l’organisme ont discuté avec les propriétaires de La Maison Smith qui se sont dits sensibles à la réalité des personnes à mobilité réduite.

La terrasse n’est pourtant toujours pas accessible aux fauteuils roulants, tout comme la section-bar de l'établissement, affirme-t-elle. La section café, elle, est accessible.

Contacté par 24 heures, le café La Maison Smith a affirmé avoir communiqué avec les directrices du Carrefour familial des personnes handicapées.

«Nous avons un rendez-vous avec elles jeudi afin d’évaluer ce que nous pouvons mettre en place pour améliorer l’accessibilité de notre commerce», nous a-t-on répondu par courriel.

L’organisme ne compte pas arrêter son combat à la terrasse du de La Maison Smith. Mardi, en fin d’après-midi, des membres iront distribuer des lettres de félicitations ou de dénonciation à des commerçants de Limoilou.