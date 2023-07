Le fils aîné de LeBron James, Bronny, subît un arrêt cardiaque lors d'un entrainement

Partager







Le fils aîné de LeBron James, Bronny, a subi un arrêt cardiaque pendant un entraînement à l’Université Southern California lundi.

C’est ce qu’a appris le journaliste de The Athletic Shams Charania.

Le jeune homme de 18 ans s’est effondré sur le terrain et a ensuite été transporté à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et a quitté les soins intensifs.

La famille James a d’ailleurs fait parvenir une déclaration à Charania.

«LeBron et Savannah désirent publiquement remercier le personnel médical et les entraîneurs de l’Université Southern California pour leur bon travail et leur dévouement à la sécurité de leurs athlètes», est-il notamment écrit dans la missive.

«Nous demandons de respecter la vie privée de la famille James et nous mettrons à jour les médias lorsqu’il y aura davantage d’informations.»

Bronny James doit disputer sa première saison avec les Trojans de l’Université Southern California en 2023-2024. L’athlète de 6pi 3po évolue à la position de meneur et plusieurs le voyaient sortir en première ronde du prochain repêchage de la NBA.

