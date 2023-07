Porto Rico: 10 choses à faire sur cette île des Caraïbes qui vous changera des tout inclus

Partager







Petit joyau bordant l’océan Atlantique et la mer des Antilles, la région des Caraïbes n'a plus de secrets pour bon nombre de Québécois s’évadant là où le soleil brille alors que le mercure de la province entame sa chute sous les zéros.

Et pourtant, en plein centre de ces îles existe un petit paradis insulaire encore assez méconnu des foules et souvent surplombé par ses cousines à l’est comme à l’ouest: Porto Rico.

Véritable eldorado entre terre et mer, le territoire américain brille grâce à son patrimoine espagnol et à sa beauté naturelle loin des formules tout inclus, mais riche d’un confort et d’une facilité désarmante.

Voici donc 10 activités à ajouter à votre itinéraire pour un voyage hors des sentiers battus sur la fabuleuse île de Porto Rico:

1. Découvrir les rues pittoresques du Vieux San Juan

Pour un fabuleux saut dans le passé, direction le Vieux San Juan, dans la capitale. Alors qu’on sillonne les ruelles pavées du plus ancien quartier de Porto Rico, on s’émerveille devant l’architecture coloniale espagnole vieille de plus de 500 ans qui s’érige devant nous.

D’entre les façades colorées et les sites historiques classés au patrimoine de l’UNESCO émerge une scène culinaire électrique où bars et restaurants attirent tant les locaux que les visiteurs. Mention toute spéciale au bar Catedral, terrasse perchée sur le toit de l’hôtel Decanter, qui offre une vue imprenable sur la plus ancienne église d’Amérique du Nord, la cathédrale San Juan Bautista.

Bar Catedral, Hôtel Decanter

106 Calle San Jos, Vieux San Juan







2. Explorer les innombrables plages de l’Île

Impossible de fouler le sol de Porto Rico sans partir à la découverte de son littoral. Grâce à un réseau de près de 300 plages de sable fin, chaque voyageur y trouvera son compte.

Alors que les plages du sud de l’île offrent des eaux turquoise où il fait bon se prélasser armé d’une serviette et d’une bonne couche de crème solaire, les plus téméraires se dirigent vers la côte nord-ouest pour attraper des vagues, de mai à août.

La fabuleuse plage Flamenco doit absolument se tailler une place à votre agenda, son sable rose et son rivage en forme de fer à cheval lui conférant un horizon digne de cartes postales et lui valant plusieurs apparitions dans les palmarès de plus belles plages du monde.

3. Vivre la vie nocturne comme jamais auparavant

À Porto Rico, la vie nocturne dépasse de loin les pistes de danse et les bars. Une fois la nuit tombée, troquez le cocktail pour une embarcation nautique et partez à la rencontre des baies phosphorescentes qui font la fierté de la région.

Réputée pour abriter trois des cinq étendues d’eau bioluminescentes du monde, l’île profite d’une abondance de micro-organismes qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont agités. Après le coucher du soleil, le phénomène naturel se révèle et offre un spectacle qui rappelle la splendeur d’un ciel étoilé. C'est à Mosquito Bay, à Laguna Grande et à La Parguera que vous pourrez vivre ces expériences mémorables. Plusieurs compagnies locales offrent des expéditions guidées à raison de deux départs par jour en provenance de Vieques, Fajardo et Lajas. Pensez à réserver tôt!

4. Profiter des nombreuses activités nautiques

Avec sa biodiversité marine incroyable et ses paysages côtiers pittoresques, c’est sans surprise que l'île offre des opportunités exceptionnelles pour tous les amoureux d’aventures en mer.

Les plongeurs se dirigeront vers les récifs coralliens afin d’admirer les poissons tropicaux exotiques qui peuplent les eaux, alors que les amateurs de planche prendront la route pour Rincón, cette petite municipalité hippie réputée pour ses conditions de surf de classe mondiale.

Les excursions en bateau y sont également très populaires et vous permettront d’apprécier les superbes îles environnantes. Lors de notre passage, nous avons pris les rênes de notre propre mini-bateau à moteur avec Kayaking Puerto Rico afin de découvrir la ravissante côte de Fajardo. Un premier arrêt de plongée en apnée, puis un saut sur l’île de sable blanc d’Icacos ont fait de cet avant-midi un moment gravé dans notre mémoire à tout jamais.







5. Survoler les montagnes au parc écologique de Toro Verde

Après quelques jours passés en bord de mer, direction Toro Verde où vous aurez rendez-vous avec les montagnes vallonnées. Tête devant, pieds derrière, préparez-vous à prendre votre envol tel un oiseau en plein ciel!

Perché au centre de l’île, ce parc écologique vous offrira les vues les plus époustouflantes grâce à – vous l’aurez peut-être deviné – un réseau de tyroliennes.

Un premier câble surnommé « The Monster » (rien de moins) vous y attend. Faisant plus de 2,5 kilomètres, il s’agit de la deuxième plus longue tyrolienne du monde. Plus petite, mais tout aussi exaltante, « The Beast » n’offre pas moins d’adrénaline avec sa descente palpitante au-dessus d’une majestueuse rivière. Amateurs de sensations fortes, vous serez servis.

Toro Verde

State Rte 155, Orocovis

6. Connecter avec la nature sur les différentes fermes de l’île

Rien comme un après-midi hors des sites touristiques pour décrocher du quotidien et recharger ses batteries.

À l’écurie Hacienda 8A, on laisse notre égo de côté et on enfourche un cheval pour une balade équestre à travers les 300 acres de nature sauvages de la propriété. Eau de coco et petits lapins vous attendront à la fin de votre périple pour vous féliciter.

À la Finca Gaia, on fait plutôt la rencontre d’un petit paradis terrestre axé vers l’éducation et la préservation de l’environnement où les propriétaires, un adorable couple ayant hérité de la terre familiale, nous font le cadeau d’un « bain de forêt naturelle » en nous présentant les différentes espèces endémiques de l’île.

Hacienda 8A

Barrio Boqueron Carretera #31 Km 15.6, Las Piedras

Finca Gaia

Carretera PR-2 Km.25.6, Dorado





7. Se rafraîchir dans la forêt tropicale enchantée d’El Yunque

Enfilez vos souliers de marche et ayez un maillot de bain à proximité, car vous vous apprêtez à faire la découverte d’une véritable réserve naturelle enchantée. Quelque part entre terre et mer, dans le nord-est de l’île de Porto Rico, se trouve El Yunque, la seule et unique forêt tropicale des États-Unis.

Avec près de 29 000 acres de végétation luxuriante et une biodiversité remarquable, ce joyau national est un incontournable de l’île. Une randonnée au cœur d’El Yunque vous permettra de rencontrer de nombreuses cascades et de contempler de magnifiques paysages depuis les sentiers.

Si vous planifiez vous promener dans la jungle portoricaine, pensez à séjourner dans un hôtel de la région. Le Wyndham Grand Rio Mar est une bonne option, se situant à seulement 7 minutes de la forêt et offrant un parfait juste milieu entre luxe, détente et aventure.

Wyndham Grand Rio Mar

6000 Blvd. Río Mar, Río Grande





8. Se délecter de la gastronomie locale

Pour apprécier toute la richesse de l’héritage culturel diversifié de Porto Rico, il faut absolument explorer sa scène culinaire. Ses racines puisant dans des influences hispaniques, africaines et américaines, on y découvre des mets hauts en saveurs qui nous font en demander toujours plus. Haricots, riz, poissons, fruits de mer et bananes plantains sont au cœur de la gastronomie locale, toujours rehaussés à la perfection par un mélange d’épices et d’herbes typiques de la région.

La cuisine de rue charme avec ses spécialités propres au monde latino - pensons: tostones, pastelitos, et mofongo - alors que plusieurs restaurants tirent leur épingle du jeu avec des menus saisonniers qui brillent par leur fraîcheur et leur originalité. Coups de cœur pour Celeste, ce petit bar à vin de San Juan spécialisé en produits de la mer, ainsi que Bacoa Finca + Fogon, établissement rustique de la campagne de Juncos qui mise sur le concept de “farm-to-table”.

Surtout, n'oubliez pas de siroter un rafraîchissant piña colada lors de votre séjour!

Celeste

100 C. Pelayo, San Juan

Bacoa Finca + Fogon

31 kM 22, Juncos





9. Faire la fête sur La Placita de Santurce

Marché de jour, bar à ciel ouvert de soir, La Placita est un lieu de prédilection pour profiter à fond de l’atmosphère animée de San Juan, capitale de Porto Rico. Du jeudi au dimanche, les Boricuas se réunissent dans ce square pour prendre un verre, suivre une partie de foot sur écran géant ou danser au son de la salsa qui émane des bâtiments. Soyez certains que des airs de Bad Bunny, rappeur originaire de l’île et légende locale, feront également vibrer les visiteurs à toute heure de la journée.

Cette esplanade se niche entre les murs du quartier de Santurce, repère sacré pour la communauté artistique des Caraïbes. Vibrant et coloré, l’arrondissement attire les foules avec ses murales originales et son esprit créatif. Vous y trouverez d’ailleurs de nombreuses galeries et musées.

La Placita

1348 C. Jose M. Raffucci, San Juan





10. Prendre un verre à La Factoría

Dès que l’on traverse l’enceinte anonyme de La Factoría, on sait qu’on s’apprête à dénicher l’une de nos adresses préférées du périple. Il faut mentionner que nos attentes étaient élevées, puisque l’établissement grunge-chic porte fièrement le titre de « meilleur bar des Caraïbes » et a figuré à de nombreuses reprises dans le top 50 des meilleurs bars du monde (le seul de toutes les Antilles!).

Ce bar-labyrinthe abrite six pièces distinctes, chacune avec une vocation et un menu bien particulier. Vinothèque, club et speakeasy se partagent les racoins du vieil édifice dans un brouhaha qui, contre toute attente, fait le plus grand sens.

Le lavender mule, cocktail qui fait la renommée de l’établissement depuis 2013, reçoit notre sceau d’approbation. On a aussi craqué pour le champeta, concoction originale à base de rhum, d’ananas et de gingembre fermenté.

La Factoría

148, C. de San Sebastián

Bon à savoir

Un voyage en terre américaine

Porto Rico étant un territoire non incorporé des États-Unis, il est aussi simple d’y voyager que dans n’importe quel autre état américain. L’anglais y est largement parlé, bien que l’espagnol soit la langue maternelle de la majorité des Boricuas, et le dollar américain est utilisé sur l’ensemble de l’île.

Quand visiter Porto Rico?

Il est idéal de voyager à Porto Rico durant la saison sèche, entre décembre et avril. En règle générale, l’ensemble du bassin de l’Atlantique Nord des Caraïbes est exposé aux tempêtes tropicales entre juin et novembre. Bien que les pluies soient intenses à ce moment de l’année, elles sont toutefois d'assez courtes durées.

Pour vous aider à planifier votre voyage, n’hésitez pas à consulter le site de l’office du tourisme!

Silo Voyage a découvert Porto Rico grâce à Discover Puerto Rico.

