Un ancien presbytère transformé en renversant «bed & breakfast» à vendre à Saint-Vallier pour 885 000$

Si vous avez toujours souhaité tenir un bed & breakfast, votre rêve pourrait maintenant devenir réalité!

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

À la croisée des chemins entre élégance, histoire et confort, cette propriété se démarque de tout ce qu’on peut trouver sur le marché immobilier actuel.

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

Ce n’est pas un hasard si cette construction de 1849 siège sur l’avenue de l’Église. Il s’agit en réalité de l’ancien presbytère de Saint-Vallier, cette municipalité des rives du Saint-Laurent qui contemple l’Île d’Orléans.

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

Lorsqu’il est question de cachet d’antan, cette maison coche toutes les cases. Transformé en chambres d'hôtes par le propriétaire actuel, le bâtiment charme grâce à ses éléments architecturaux d’époque et à ses rénovations dignes d’un magazine de décoration.

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

Les futurs propriétaires seront heureux d’apprendre que toutes rénovations ou modifications au bâtiment d’origine sont possibles puisque la résidence n’est pas classée au patrimoine. C’est donc l’opportunité parfaite de concrétiser le gîte de vos rêves. Un nouveau restaurant? Un studio de yoga? Votre imagination est la seule limite.

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

Érigé sur un terrain de plus de 20,000 pieds carrés, le bâtiment comprend un spacieux rez-de-chaussée baigné de lumière et un étage supérieur où de magnifiques chambres et d’adorables salles de bain coexistent en harmonie.

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

Le tout se situe à seulement 45 minutes du centre-ville de Québec, en faisant le parfait lieu de villégiature où se reposer après des journées d’exploration.

Courtoisie Martin Dostie, Sotheby’s

Ceux qui voudraient mettre la main sur cet ancien presbytère devront débourser une somme de 885 000$. Ils peuvent contacter Martin Dostie chez Sotheby’s pour plus d’informations.

