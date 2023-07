Voici pourquoi on voit davantage de lucioles cet été au Québec

Partager







Pour plusieurs, les lucioles sont des petites bestioles qu’on voit seulement dans les films, mais ces insectes sont plus présents dans le paysage québécois, cet été. Mais pourquoi y en a-t-il plus cette année? On fait le point.

• À lire aussi: Vous avez été piqué par une tique? Voici tout ce qu'il faut faire pour éviter la maladie de Lyme

• À lire aussi: Voici comment le territoire des tiques s’est étendu au Québec depuis 2017

La réponse est bien simple: la pluie. En effet, alors que les lucioles se nourrissent principalement de mollusques, la pluie a favorisé leur reproduction.

«Les pluies ont favorisé [un environnement humide], cela a favorisé [la reproduction des] proies des lucioles, donc beaucoup de proies, beaucoup de lucioles», a expliqué André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal.

AFP

Il y a pourtant une raison pour que les lucioles s’illuminent. C’est lors de la période d’accouplement que ces insectes se mettent à briller. Les mâles volent et émettent des signaux lumineux auxquels la femelle répond au sol. C’est ainsi que le mâle rejoint la femelle.

Bien que chaque année la période de reproduction puisse différer d’une année à l’autre en raison de la météo, cette dernière se situe habituellement autour de la fin juin et du début juillet.

Une bête en déclin

S'il est possible d'en observer dans plusieurs régions de la province, comme à Montréal, dans Lanaudière et en Montérégie, tout porte à croire que la population de lucioles est en fort déclin depuis les dernières décennies.

Du côté de la science, on a très peu de données sur les lucioles, explique M. Drapeau Picard. Sur les quelque 170 espèces réparties au Québec, au Canada et aux États-Unis, il n'y a pas de données sur la moitié d'entre elles.

PHOTO René Limoges pour l'Insectarium de Montréal | Espace pour la vie

«L’autre moitié, il y en a plusieurs qui sont considérés comme étant en péril, dont certaines sont en voie d’extinction», dit-il.

L’activité humaine, qui a mené aux changements climatiques, est l'une des principales raisons de ce déclin, tout comme la perte et la dégradation de leurs habitats en raison de l’urbanisation et de l’agriculture.

La pollution lumineuse entre également en ligne de compte. La plupart des lucioles adultes émettent de la lumière pour se retrouver la nuit.

AFP

«Lorsqu’on est entouré de lampadaires, il y a moins de chance qu’on voit le signalement du mâle ou de la femelle, contrairement à l’obscurité totale», souligne André-Philippe Drapeau Picard.

Cinq choses à savoir sur les lucioles

1. Il y a 17 sortes de lucioles au Québec.

Parmi les 170 espèces de lucioles au Canada et aux États-Unis, on en compte 17 au Québec.

2. Ce n’est pas toutes les lucioles qui émettent de la lumière.

Bien que toutes les lucioles brillent quand elles sont des larves, à l’âge adulte, il y en a qui ne s’illuminent plus. Près du deux tiers d'entre elles émettent de la lumière.

3. Elles ont une longue espérance de vie

La plupart des lucioles ont une espérance de vie d’un à deux ans. Lorsqu’elles sont au stade adulte, elles vivent de trois à cinq semaines seulement.

La petite bête vit donc la presque totalité de sa vie en étant une larve.

4. Les lucioles sont toxiques.

«Il ne faut pas manger de lucioles sinon on peut être malade», a averti André-Philippe Drapeau Picard en expliquant que ces insectes dégagent une toxine afin de se protéger de ses prédateurs.

5. On peut différencier les espèces par leurs signaux lumineux.

Chaque sorte de lucioles possède un code qui lui est propre et s’illumine à un rythme qui lui est propre. Ainsi, on peut les différencier par la vitesse à laquelle elles clignotent.

À voir aussi: