5 atrocités associées à Christophe Colomb qui font de lui un tyran sanguinaire

Partager







Derrière les exploits d’aventurier de Christophe Colomb se cache un tyran sanguinaire assoiffé d’or et de pouvoir à l’origine de crimes d’une cruauté inimaginable. Voici quelques-unes des pires atrocités commises par celui qui a «découvert» l’Amérique.

ATTNENTION: certains faits rapportés dans cet article peuvent choquer.

Devrait-on renommer l’avenue Christophe-Colomb, comme on l’a fait avec la défunte avenue Amherst, devenue Atateken? La question a refait surface ces derniers jours, alors qu’une centaine de Montréalais ont signé une pétition à cet effet.

PHOTO COURTOISIE

Les signataires reprochent à Christophe Colomb d’être responsable de l’exploitation et de l’esclavage des Autochtones qui peuplaient déjà les îles des Caraïbes où il est débarqué en 1492, quand il a «découvert» l’endroit pour le compte de la couronne espagnole.

De nombreux documents de l’époque, repris dans des biographies et des livres historiques consacrés à Christophe Colomb, brossent le portait d’un tyran de la pire espèce, responsable d’innombrables crimes.

Selon diverses estimations, l’île d’Hispaniola, où se trouvent aujourd’hui Haïti et la République dominicaine, comptait environ 300 000 habitants quand Colomb et son équipage y ont mis le pied pour la première fois. Un peu plus de 50 ans plus tard, il ne restait plus 500 Autochtones sur l’île.

Voici cinq des pires atrocités qui lui sont reprochées.

Esclavagisme

Quand l’Espagne a chargé Christophe Colomb de lui rapporter de l’or et des épices, la couronne lui a promis qu’il recevrait 10% des profits, ainsi qu’un convoité poste de gouverneur dans les colonies.

Motivé par ces promesses, Colomb n’a eu aucune considération pour les Autochtones qu’il a rencontrés lorsqu’il est débarqué dans les Antilles. Malgré un accueil qu’il a décrit comme généreux et pacifique, il a ordonné à tous les Autochtones âgés de plus de 14 ans de donner une grande quantité d'or aux Espagnols, sans quoi ils seraient tués. Ceux qui vivaient dans des régions où il n'y avait pas beaucoup d'or étaient autorisés à donner du coton à la place.

Cette opération a pavé la voie au travail forcé et à la traite d’esclaves.

Le sort réservé aux esclaves était évidemment horrible. S’ils avaient le malheur de devenir une nuisance pour leurs bourreaux, la mort était inévitable. Il existe de multiples récits de «porteurs autochtones épuisés, enchaînés par le cou, dont les Espagnols coupaient la tête pour ne pas avoir à s'arrêter pour les détacher», rapporte Benjamin Keen, historien de la conquête espagnole des Amériques.

Séquestration et déportation

Les habitants de l’île d’Hispaniola ont été particulièrement visés par la cruauté des hommes de Christophe Colomb.

Peter Hermes Furian - stock.adobe.com

Selon le média History, l'explorateur y a ordonné la saisie de 1500 hommes et femmes, dont 500 ont été envoyés en Espagne à fond de cale. Environ 200 des prisonniers sont morts pendant le voyage et ont été jetés dans l'Atlantique. Quelque 600 autres ont été réduits en esclavage par des Espagnols restés sur l'île.

En bon prince, Christophe Colomb aurait libéré les 400 autres.

Violences sexuelles

Pour assouvir le désir de chair de ses hommes, Christophe Colomb a réduit des milliers de femmes autochtones en esclaves sexuels. Dans une lettre envoyée à une amie de la reine d’Espagne, publiée dans une biographie réalisée par l’historien américain Laurence Bergreen, l’explorateur affirme que les fillettes sont populaires auprès des colons qu’il dirige.

«Il y a beaucoup de marchands qui cherchent des filles; celles de neuf à dix ans sont maintenant demandées, et pour tous les âges, il faut payer un bon prix», peut-on lire dans une transcription incluse dans l'ouvrage intitulé Columbus: The Four Voyages.

Dans le même livre, dont certains extraits ont été repris par le média américain Vox, Laurence Bergeen cite un membre de la deuxième expédition de Colomb qui mentionne avoir reçu une femme de l’explorateur pour la violer.

«Alors que j'étais dans le bateau, j'ai capturé une très belle femme, que le Lord Amiral [Colomb] m'a donnée. Lorsque je l'ai emmenée dans ma cabine, elle était nue, comme c'était leur coutume. J'avais envie de prendre du plaisir avec elle et j'ai essayé de satisfaire mon désir. Elle n'était pas disposée à le faire et m'a tellement traité avec ses ongles que j'ai regretté d'avoir commencé. J'ai alors pris un morceau de corde et je l'ai fouettée vigoureusement, et elle a poussé des cris si incroyables que vous n'en auriez pas cru vos oreilles. Finalement, nous sommes parvenus à de tels accords, je vous assure, que vous auriez pu croire qu'elle avait été élevée dans une école de prostituées.»

Tortures publiques

Christophe Colomb n’hésitait pas à utiliser les châtiments corporels publics pour cimenter son autorité. Il n’était pas rare que des Autochtones se fassent couper la langue, les oreilles ou le nez lorsqu’ils contrevenaient à ses ordres. Le tout était fait aux vues de tous, dans l’objectif de dissuader ceux qui auraient voulu lui tenir tête.

Les colons espagnols n’étaient d’ailleurs pas épargnés. Coupage de langue, coups de fouet, pendaison: les supplices qu’il leur faisait subir étaient nombreux, même s’ils semblent presque doux en comparaison des châtiments endurés par les Autochtones.

Responsable du suicide de 50 000 autochtones

Pour des milliers d’Autochtones, les travaux forcés, mais aussi les supplices et les humiliations subies aux mains de l’intendant Colomb et de ses hommes, étaient invivables.

De nombreuses sources confirment qu’ils étaient des milliers à se donner la mort en sautant des falaises et en s’empoisonnant avec des racines. D’autres se laissaient mourir de faim, préférant détruire leurs réserves de nourriture plutôt que de les donner aux Espagnols qui les réquisitionnaient, révèle aussi la biographie de Laurence Bergeen.

«Oppressés par l'obligation impossible de livrer des tributs en or, les Indiens n'étaient plus en mesure de cultiver leurs champs ni de s'occuper de leurs malades, de leurs enfants et de leurs vieillards. Ils ont baissé les bras et se sont suicidés en masse pour éviter d'être tués ou capturés par les chrétiens, et pour éviter de partager avec eux leurs terres, leurs champs, leurs bosquets, leurs plages, leurs forêts et leurs femmes: l'avenir de leur peuple», détaille l’historien.

− Avec des informations de VOX et History